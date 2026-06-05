https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/iran-ordusu-umman-denizinde-abd-destroyerlerine-fuze-ve-ihalar-ile-uyarida-bulunduk-1106286595.html

İran ordusu: Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine füze ve İHA’lar ile uyarıda bulunduk

İran ordusu: Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine füze ve İHA’lar ile uyarıda bulunduk

Sputnik Türkiye

ran ordusu, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve insansız hava araçları (İHA) ile... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T15:43+0300

2026-06-05T15:43+0300

2026-06-05T15:56+0300

dünya

i̇ran

donald trump

haberler

abd

umman denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3f415e88de5eff5127431f207e2f14e5.jpg

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Ordusu Halklar İlişkiler Birimi, Umman Denizi'ndeki ABD destroyerlerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, ABD donanmasının "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşı" yürütülen operasyonlar çerçevesinde füze ve İHA'lar ile uyarıda bulunulduğu belirtildi.Uyarı atışlarından sonra ABD destroyerlerinin Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na yöneldiği aktarıldı.İran-ABD arasında son durumİran Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle ABD’yi ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Pazartesi günü İran basınında, İran ile ABD arasında dolaylı yürütülen mesajlaşma trafiğinin durdurulduğuna ilişkin haberler yer aldı.İran' basını, çarşamba günü, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediği bildirildi. Trump açıklamasında İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi olacağını' söylemişti.İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü yaptığı açıklamasında İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi' olacağını belirtmişti.Müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak 'bunu hallettiğini' savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kremlin-zelenskiynin-mektubunu-gorduk-isterse-moskovaya-gelebilir-1106265648.html

i̇ran

umman denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, donald trump, haberler, abd, umman denizi