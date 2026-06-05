https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/iran-ordusu-umman-denizinde-abd-destroyerlerine-fuze-ve-ihalar-ile-uyarida-bulunduk-1106286595.html
İran ordusu: Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine füze ve İHA’lar ile uyarıda bulunduk
İran ordusu: Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine füze ve İHA’lar ile uyarıda bulunduk
Sputnik Türkiye
ran ordusu, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve insansız hava araçları (İHA) ile... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T15:43+0300
2026-06-05T15:43+0300
2026-06-05T15:56+0300
dünya
i̇ran
donald trump
haberler
abd
umman denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3f415e88de5eff5127431f207e2f14e5.jpg
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Ordusu Halklar İlişkiler Birimi, Umman Denizi'ndeki ABD destroyerlerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, ABD donanmasının "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşı" yürütülen operasyonlar çerçevesinde füze ve İHA'lar ile uyarıda bulunulduğu belirtildi.Uyarı atışlarından sonra ABD destroyerlerinin Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na yöneldiği aktarıldı.İran-ABD arasında son durumİran Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle ABD’yi ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Pazartesi günü İran basınında, İran ile ABD arasında dolaylı yürütülen mesajlaşma trafiğinin durdurulduğuna ilişkin haberler yer aldı.İran' basını, çarşamba günü, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediği bildirildi. Trump açıklamasında İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi olacağını' söylemişti.İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü yaptığı açıklamasında İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi' olacağını belirtmişti.Müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak 'bunu hallettiğini' savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kremlin-zelenskiynin-mektubunu-gorduk-isterse-moskovaya-gelebilir-1106265648.html
i̇ran
umman denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4debf6955a928f50bb6c274183e6e52f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, donald trump, haberler, abd, umman denizi
i̇ran, donald trump, haberler, abd, umman denizi
İran ordusu: Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine füze ve İHA’lar ile uyarıda bulunduk
15:43 05.06.2026 (güncellendi: 15:56 05.06.2026)
ran ordusu, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve insansız hava araçları (İHA) ile uyarıda bulunduklarını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Ordusu Halklar İlişkiler Birimi, Umman Denizi'ndeki ABD destroyerlerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD donanmasının "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşı" yürütülen operasyonlar çerçevesinde füze ve İHA'lar ile uyarıda bulunulduğu belirtildi.
Uyarı atışlarından sonra ABD destroyerlerinin Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na yöneldiği aktarıldı.
İran-ABD arasında son durum
İran Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle ABD’yi ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.
Pazartesi günü İran basınında, İran ile ABD arasında dolaylı yürütülen mesajlaşma trafiğinin durdurulduğuna ilişkin haberler yer aldı.
İran' basını, çarşamba günü, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediği bildirildi. Trump açıklamasında İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi olacağını' söylemişti.
İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü yaptığı açıklamasında İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi' olacağını belirtmişti.
Müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak 'bunu hallettiğini' savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.