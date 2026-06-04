https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kremlin-zelenskiynin-mektubunu-gorduk-isterse-moskovaya-gelebilir-1106265648.html

Kremlin: Zelenskiy’nin mektubunu gördük, isterse Moskova’ya gelebilir

Kremlin: Zelenskiy’nin mektubunu gördük, isterse Moskova’ya gelebilir

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yayınladığı açık mektubun Kremlin’de görüldüğünü... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T22:45+0300

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2026-06-04T22:45+0300

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açık mektup

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin, Vladimir Zelenskiy tarafından kendi internet sitesinde yayımlanan açık mektuba ilişkin sorularını yanıtladı.Söz konusu mektubun, Putin’in katıldığı bir etkinlik devam ederken paylaşıldığına dikkat çeken Peskov, “Evet, mektubu gördük. Rus tarafı diyaloğa kapıyı kapatmış değil; eğer konuşmak istiyorsa istediği zaman Moskova’ya gelebilir” ifadelerini kullandı.Buna karşın Putin’in mektubun içeriğine henüz vakıf olmadığını belirten Peskov, “Başkan'ın şu ana kadar mektubu okuma veya inceleme fırsatı olmadı” açıklamasını yaptı.Zelenskiy söz konusu açık mektupta, Rusya ile yürütülecek olası barış müzakerelerine Avrupa ve ABD’nin de dahil olmasının “gerekli” olduğunu savunmuş ve Putin'e üçüncü bir ülkede görüşme teklifinde bulunmuştu. Zelenskiy, olası bir zirveye ev sahipliği yapabilecek ülkeler arasında İsviçre, Türkiye ve bazı Arap ülkelerini önermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/zelenskiyden-putine-acik-mektup-ukrayna-savasi-bitirmeyi-teklif-ediyor-1106265134.html

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dmitriy peskov, kremlin, vladimir zelenskiy, açık mektup, rusya, moskova, abd, avrupa, türkiye, vladimir putin