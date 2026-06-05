https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/icisleri-bakanliginden-meteorolojik-uyari-5-ilde-etkili-olacak-1106284951.html

İçişleri Bakanlığı'ndan meteorolojik uyarı: 5 ilde etkili olacak

İçişleri Bakanlığı'ndan meteorolojik uyarı: 5 ilde etkili olacak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T15:41+0300

2026-06-05T15:41+0300

2026-06-05T15:47+0300

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i̇çişleri bakanlığı

meteoroloji

sağanak yağış uyarısı

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İçişleri Bakanlığından 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Hangi iller için sağanak uyarısı var?Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/meteoroloji-6-bolgede-saganak-yagis-icin-saat-verdi-sicakliklar-30-derecenin-ustune-cikiyor-1106267932.html

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ankara, bursa, i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı