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İçişleri Bakanlığı'ndan meteorolojik uyarı: 5 ilde etkili olacak
İçişleri Bakanlığı'ndan meteorolojik uyarı: 5 ilde etkili olacak
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İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T15:41+0300
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yaşam
ankara
bursa
i̇çişleri bakanlığı
meteoroloji
sağanak yağış uyarısı
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İçişleri Bakanlığından 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Hangi iller için sağanak uyarısı var?Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/meteoroloji-6-bolgede-saganak-yagis-icin-saat-verdi-sicakliklar-30-derecenin-ustune-cikiyor-1106267932.html
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ankara, bursa, i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı
ankara, bursa, i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan meteorolojik uyarı: 5 ilde etkili olacak

15:41 05.06.2026 (güncellendi: 15:47 05.06.2026)
© AA / Binnur Ege Gürün Koçaksağanak yağış
sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığından 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Hangi iller için sağanak uyarısı var?

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Buna göre, Bilecik geneli ile Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara'nın güney ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
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