https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/icisleri-bakanliginden-meteorolojik-uyari-5-ilde-etkili-olacak-1106284951.html
İçişleri Bakanlığı'ndan meteorolojik uyarı: 5 ilde etkili olacak
İçişleri Bakanlığı'ndan meteorolojik uyarı: 5 ilde etkili olacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T15:41+0300
2026-06-05T15:41+0300
2026-06-05T15:47+0300
yaşam
ankara
bursa
i̇çişleri bakanlığı
meteoroloji
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106238720_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ac8ae1c7d9f32f6b65ba3a922760488.jpg
İçişleri Bakanlığından 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Hangi iller için sağanak uyarısı var?Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/meteoroloji-6-bolgede-saganak-yagis-icin-saat-verdi-sicakliklar-30-derecenin-ustune-cikiyor-1106267932.html
ankara
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106238720_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a370efe7d916c75bc34f73c877babf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, bursa, i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı
ankara, bursa, i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan meteorolojik uyarı: 5 ilde etkili olacak
15:41 05.06.2026 (güncellendi: 15:47 05.06.2026)
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığından 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Hangi iller için sağanak uyarısı var?
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Buna göre, Bilecik
geneli ile Bursa'nın
doğu, Kütahya'nın
kuzey ve Eskişehir'in
batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara'nın
güney ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.