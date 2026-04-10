İbrahim Tatlıses yoğun bakımdan ses kaydı gönderdi: 'Ahmet'i sevmiyorum, hakkımı helal etmiyorum'

10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T12:05+0300

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda süren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'la arasındaki sular durulmuyor. Son olarak iki isim babalarını hastanede ziyaret etmiş ve aralarının düzeldiğini açıklamıştı. Ama İbrahim Tatlıses'in "Ahmet'i sevmiyorum, hakkımı da helal etmiyorum" sözleri ortalığı yeniden karıştırdı. Onları odaya almazdımTatlıses, 'Gel Konuşalım' isimli programa gönderdiği ses kaydında hem sağlık durumunu anlattı hem de küs olduğu iki çocuğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıses'in dikkat çeken açıklamaları şöyle; ✔Yoğun bakımdayım ama süperim. O Ahmet denen oğlum var ya Ahmet yatsın kalksın Tuğçe'ye dua etsin. Melek Zübeyde ile Tuğçe’ye dua etsin Dilan ve Ahmet. Yoksa onları odaya almazdım.✔Ahmet’i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum. Benim düşman olduğum insanlarla dost oluyor, gitsinler dostluklarını perçinlesinler.Bu adamı konuşturmayın ✔Vücudumda herhangi bir şey yok. Safra kesemden dolayı buradayım, yarın alacaklar. Bu kadar basit. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin. ✔Ben 5 tane hastaneden 'Akli melekesi yerindedir' diye rapor aldım. Bu hepsini inkar ediyor, yalan söylüyor. Ona göre para vermişim, hastaneleri satın almışım ben. Yazık günah adamlara da iftira atıyor. En önemli hastaneden aldım. Adli Tıp'tan aldım bunun daha üstü var mı, yok? Ona bile yalan dedi yahu.✔Onun amacı ne biliyor musunuz 'Akli melekeleri yerinde değil' desin, kendi kafası da rahatlasın. Sen kimsin? Okuması yazması bile yok. Sizden rica ediyorum, bu konuşmamı da son kez yapıyorum. Bu adamı konuşturmayın ya konuşturmayın.

