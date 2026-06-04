https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/persepolisin-yazari-marjane-satrapi-hayatini-kaybetti-1106246664.html

'Persepolis'in yazarı Marjane Satrapi hayatını kaybetti

'Persepolis'in yazarı Marjane Satrapi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İran'daki 1979 Devrimi sonrası yaşadığı deneyimleri anlattığı 'Persepolis' adlı grafik romanıyla dünya çapında tanınan Fransız-İranlı yazar ve çizer Marjane... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T11:45+0300

2026-06-04T11:45+0300

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yaşam

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persepolis

marjane satrapi

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Fransız-İranlı yazar ve illüstratör Marjane Satrapi'nin 56 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Satrapi'nin ölüm nedeni hakkında ayrıntı verilmezken, eşi Mattias Ripa'nın ölümünden sonra büyük bir üzüntü yaşadığı belirtildi.Dünya çapında tanınmasını sağlayan "Persepolis" adlı grafik romanıyla bilinen Satrapi, eserlerinde İran'ın siyasi ve toplumsal dönüşümlerini kişisel yaşam öyküsü üzerinden anlattı. Yazarın ailesi, yaptığı açıklamada Satrapi'nin, hayatının aşkı olarak tanımladığı eşi Mattias Ripa'nın ölümünden yaklaşık bir yıl sonra yaşamını yitirdiğini ifade etti.Marjane Satrapi kimdir?1969 yılında İran'ın Reşt kentinde doğan Marjane Satrapi, çocukluk ve gençlik yıllarını İran'da geçirdi. 1979 İran Devrimi'nin ardından ülkede yaşanan siyasi ve toplumsal değişimler, ilerleyen yıllarda eserlerinin temel konularından biri oldu.Ailesi tarafından genç yaşta eğitim için Avrupa'ya gönderilen Satrapi, daha sonra Fransa'ya yerleşti. 1994 yılında Fransa'ya taşınan sanatçı, 2006 yılında Fransız vatandaşlığı aldı.Satrapi'nin en bilinen eseri olan "Persepolis", çocukluk yıllarından başlayarak İran'daki devrim sürecini, savaş dönemini ve sürgün yaşamını konu alıyor. Eser daha sonra animasyon filme uyarlandı ve uluslararası alanda çok sayıda ödül kazandı.Sanatçı, grafik romanları ve sinema çalışmalarıyla yalnızca İran diasporasının değil, dünya edebiyatı ve çizgi roman tarihinin de önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

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