https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/metro-istanbul-duyurdu-metro-seferleri-degisti-1106203594.html
Metro İstanbul duyurdu: Metro seferleri değişti
Metro İstanbul duyurdu: Metro seferleri değişti
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu nedeniyle istasyonun geçici olarak işletmeye kapatıldığını... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T22:25+0300
2026-06-02T22:25+0300
2026-06-02T22:25+0300
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, metro araçlarının Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmadan seferlerine devam ettiği belirtildi. Ek açıklamada seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal şekilde sürdüğü, Osmanbey ve Levent arasında ise ring sefer uygulamasına geçildiği ifade edildi. Olayla ilgili ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/istanbulda-metroda-su-sizintisi-seferleri-durdurdu-1105474682.html
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metro i̇stanbul, metro, metro hattı, metro i̇stanbul aş, yenikapı-hacıosman metro hattı
metro i̇stanbul, metro, metro hattı, metro i̇stanbul aş, yenikapı-hacıosman metro hattı
Metro İstanbul duyurdu: Metro seferleri değişti
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu nedeniyle istasyonun geçici olarak işletmeye kapatıldığını duyurdu.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, metro araçlarının Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmadan seferlerine devam ettiği belirtildi.
Ek açıklamada seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal şekilde sürdüğü, Osmanbey ve Levent arasında ise ring sefer uygulamasına geçildiği ifade edildi.
Olayla ilgili ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.