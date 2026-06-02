https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/metro-istanbul-duyurdu-metro-seferleri-degisti-1106203594.html

Metro İstanbul duyurdu: Metro seferleri değişti

Metro İstanbul duyurdu: Metro seferleri değişti

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu nedeniyle istasyonun geçici olarak işletmeye kapatıldığını... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T22:25+0300

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metro hattı

metro i̇stanbul aş

yenikapı-hacıosman metro hattı

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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, metro araçlarının Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmadan seferlerine devam ettiği belirtildi. Ek açıklamada seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal şekilde sürdüğü, Osmanbey ve Levent arasında ise ring sefer uygulamasına geçildiği ifade edildi. Olayla ilgili ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/istanbulda-metroda-su-sizintisi-seferleri-durdurdu-1105474682.html

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