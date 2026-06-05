https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/golikova-yapay-zeka-kuresel-istihdamin-yuzde-40ini-etkileyecek-1106291165.html
Golikova: Yapay zeka, küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyecek
Golikova: Yapay zeka, küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yapay zekanın gelecekte küresel istihdamın yaklaşık yüzde 40’ını, gelişmiş ekonomilerde ise yüzde 60’ını... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T18:15+0300
2026-06-05T18:15+0300
2026-06-05T18:15+0300
dünya
tatyana golikova
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
yapay zeka
i̇stihdam
ekonomi
i̇şgücü
sağlık
finans
teknoloji
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen “İşgücü Piyasası 2.0: Yapay Zekanın Diktatörlüğü, Beceri ve Mesleklerin Dönüşümü” başlıklı oturumda konuşan Golikova, teknolojinin iş gücü piyasasındaki dönüştürücü etkisine dikkat çekti. Beklenen bu değişimin her zaman istihdamda daralmaya yol açmayacağını belirten Golikova, etkinin boyutunun ülkelerin donanım ve uyum mekanizmalarına bağlı olacağını vurguladı.İşletmelerin yeni teknolojileri ancak "ekonomik verimlilik" sağlamaları halinde aktif olarak kullanacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı, teknolojiye erişilebilirlik arttıkça bu tür çözümlerin kilit bir rekabet faktörü haline geleceğini ifade etti. Golikova ayrıca; eğitim, sağlık, finans, ulaşım, telekomünikasyon ve depolama gibi çeşitli sektörlerdeki işverenlerin yüzde 90’ından fazlasının yapay zeka entegrasyonunu en önemli trend olarak gördüğünü aktardı.'Sağlık gibi sektörlerde katı kurallar şart'Sosyal alanda yeni teknolojilerin kullanımının katı kurallar olmadan mümkün olamayacağının altını çizen Golikova, özellikle sağlık sektöründe yapay zeka düzenlemelerinin kritik bir önem taşıdığını belirtti.Golikova, yasal çerçevenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Düzenlemenin kritik olduğu sektörler var; örneğin sağlık. Vatandaşlar için pek çok hassas soruya yanıt vermeden yapay zeka teknolojilerini rastgele uygulayamayız."St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 3-6 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Forumun ana teması “Pragmatik Diyalog - İstikrarlı Bir Geleceğe Giden Yol” olarak belirlenirken, program küresel ekonominin dönüşümü koşullarında yeni bir küresel kalkınma modelinin oluşturulmasına odaklanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putinin-spiefteki-merakla-beklenen-konusmasi-basladi-1106282550.html
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tatyana golikova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yapay zeka, i̇stihdam, ekonomi, i̇şgücü, sağlık, finans, teknoloji
tatyana golikova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yapay zeka, i̇stihdam, ekonomi, i̇şgücü, sağlık, finans, teknoloji
Golikova: Yapay zeka, küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yapay zekanın gelecekte küresel istihdamın yaklaşık yüzde 40’ını, gelişmiş ekonomilerde ise yüzde 60’ını etkileyeceğini belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen “İşgücü Piyasası 2.0: Yapay Zekanın Diktatörlüğü, Beceri ve Mesleklerin Dönüşümü” başlıklı oturumda konuşan Golikova, teknolojinin iş gücü piyasasındaki dönüştürücü etkisine dikkat çekti. Beklenen bu değişimin her zaman istihdamda daralmaya yol açmayacağını belirten Golikova, etkinin boyutunun ülkelerin donanım ve uyum mekanizmalarına bağlı olacağını vurguladı.
İşletmelerin yeni teknolojileri ancak "ekonomik verimlilik" sağlamaları halinde aktif olarak kullanacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı, teknolojiye erişilebilirlik arttıkça bu tür çözümlerin kilit bir rekabet faktörü haline geleceğini ifade etti.
Golikova ayrıca; eğitim, sağlık, finans, ulaşım, telekomünikasyon ve depolama gibi çeşitli sektörlerdeki işverenlerin yüzde 90’ından fazlasının yapay zeka entegrasyonunu en önemli trend olarak gördüğünü aktardı.
'Sağlık gibi sektörlerde katı kurallar şart'
Sosyal alanda yeni teknolojilerin kullanımının katı kurallar olmadan mümkün olamayacağının altını çizen Golikova, özellikle sağlık sektöründe yapay zeka düzenlemelerinin kritik bir önem taşıdığını belirtti.
Golikova, yasal çerçevenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Düzenlemenin kritik olduğu sektörler var; örneğin sağlık. Vatandaşlar için pek çok hassas soruya yanıt vermeden yapay zeka teknolojilerini rastgele uygulayamayız."
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 3-6 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Forumun ana teması “Pragmatik Diyalog - İstikrarlı Bir Geleceğe Giden Yol” olarak belirlenirken, program küresel ekonominin dönüşümü koşullarında yeni bir küresel kalkınma modelinin oluşturulmasına odaklanıyor.