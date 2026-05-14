https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/tiktok-fenomeni-seldaya-10-milyon-lirasini-kaptirdigini-iddia-etti--26-kez-kredi-cektirdigi-one-1105741614.html

TikTok fenomeni Selda'ya 10 milyon lirasını kaptırdığını iddia etti: 26 kez kredi çektirdiği öne sürüldü

TikTok fenomeni Selda'ya 10 milyon lirasını kaptırdığını iddia etti: 26 kez kredi çektirdiği öne sürüldü

Sputnik Türkiye

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda hediye topladığı ve onlarca kişiyi dolandırdığı öne Selda isimli fenomenle ilgili ilgili iddialar ortaya çıktı. Televizyon... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T17:41+0300

2026-05-14T17:41+0300

2026-05-14T17:41+0300

yaşam

tiktok

sosyal medya fenomeni

sosyal medya akımı

sosyal medya

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100076631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_be408bb4bacd81726515ac418987eed8.jpg

TikTok'ta canlı yayın yapan ve Selda ismiyle tanınan sosyal medya fenomeniyle ilgili çok sayıda dolandırıcılık iddiası gündemde. Bir televizyon programına katılan Gökmen isimli bir kişi 2 milyondan fazla hediye yolladığını ve parası bitince 26 kez kredi çektiğini öne sürerken yayına katılan çok sayıda kişi milyonlarca lirayı Selda'ya gönderdiklerini öne sürdüler. Param olmayınca 26 kez kredi çektirdiStar TV'de yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” adlı programa katılan Gökmen isimli kişi, Selda adlı fenomene canlı yayınlar aracılığı ile platform üzerinden hediyeler yolladığını ve bu süreçte para kaybettiğini iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında Selda adlı fenomene nasıl kandığını anlatan Gökmen isimli kişi, TikTok fenomeni Selda'nın canlı yayınlarında 2 milyon 200 bin TL harcadığını iddia etti. Gökmen isimli kişi, Selda'nın kendisine hediye yollayan şahıslarla özel olarak iletişime geçtiğini öne sürerken, "Param olmayınca ‘beraber ödeyeceğiz’ diyerek bana kredi çektirdi. 26 kez kredi çektim" iddiasında bulundu.Babamın arabasını sattım Selda'ya hediye yolladımCanlı yayını arayan başka bir kişi ise 2 ayda 1 milyon lira kaybettiğini öne sürdü. Çiftçi olduğunu ve Selda'nın danslarından, kendisine söylediklerinden etkilendiğini belirten ihbarcı, "Babamın arabasını haberi olmadan sattım, Selda'ya hediye yolladım" iddiasında bulundu.NTV'nin haberine göre, ismini vermek istemeyen başka bir ihbarcı ise TikTok fenomeni Selda için 10 milyonluk jeton harcadığını iddia etti. Almanya'dan arayan başka bir ihbarcı ise evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 2 milyon TL kaybettiğini ancak Selda gibi 5 kişi daha olduğunu öne sürdü. TikTok fenomeni Selda'nın komşusu olduğunu söyleyen bir ihbarcı "Selda bir dolandırıcılık çetesinin içinde" iddiasında bulundu.Dolandırıcı değil yayıncıyımÖte yandan dün canlı yayına telefonla bağlanan Selda ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni, "Dolandırıcı değil yayıncıyım. Gökmen 2 milyonu bir arada hiç görmüş mü? Esas beni Gökmen kandırdı ve duygularımla oynadı” suçlamasında bulunmuştu. Sekiz yıldır TikTok'ta yayıncı olduğunu belirten Selda isimli fenomen, "10 günde bir yayın açıyorum. Yayınlarda sohbet ediyoruz ve insanlar gönül rızasıyla hediye yolluyor" ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medya fenomeni, sözlerine" Bana kim 5 milyonluk hediye atmış. Gökmen'le de canlı yayında tanıştık ve gözümü boyamak için bana hediyeler attı" diye devam etti. Fenomen, hakkındaki ihbarların sürmesi ve Gökmen'in itirazları üzerine de “Parası yoksa yayınıma girmeseydi. Hakkımdaki tüm bu iddiaları yargıya taşıyacağım” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/misir-ve-kestane-satarken-fenomen-olan-yakisikli-alper-temelin-kazandigi-iddia-edilen-para-gundem-1105002400.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tiktok, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya, dolandırıcılık