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DSÖ'den Ebola hamlesi: 518 milyon dolarlık plan açıklandı
DSÖ'den Ebola hamlesi: 518 milyon dolarlık plan açıklandı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 381 vakaya ve 64 ölüme yol açan Ebola salgını Uganda'ya da yayıldı. DSÖ ile Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T19:16+0300
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afrika
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgınına karşı yeni bir mücadele programı başlattı.Haziran ile kasım aylarını kapsayan 518 milyon dolarlık plan, salgın takibi, testler, tedavi hizmetleri ve enfeksiyon kontrol çalışmalarını içeriyor.Vaka sayıları yükseliyorYetkililerin açıkladığı verilere göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 381 doğrulanmış vaka tespit edildi ve 64 kişi hayatını kaybetti.Uganda'da ise açıklanan 3 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 19'a, can kaybı sayısı ise 2'ye yükseldi.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Amacımız salgını bulunduğu yerde durdurmak ve yayılmasını önlemek" dedi.Kenya'da protestolar düzenlendiSalgına neden olan virüsün 'Bundibugyo' türü Ebola olduğu açıklandı. Uzmanlar tarafından geliştirilen üç farklı aşı adayı bulunmasına rağmen henüz onaylanmış bir aşı yok.Öte yandan ABD'nin Kenya'da Amerikalılar için Ebola karantina merkezi kurma planı, ülkede protestolara yol açtı. Gösteriler sırasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
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uganda, abd, afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola
uganda, abd, afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola

DSÖ'den Ebola hamlesi: 518 milyon dolarlık plan açıklandı

19:16 05.06.2026
© AP Photo / Moses SawasawaEbola vakalarındaki artış endişelendirirken DSÖ Direktörü Tedros, bölgeyi ziyaret etti
Ebola vakalarındaki artış endişelendirirken DSÖ Direktörü Tedros, bölgeyi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 381 vakaya ve 64 ölüme yol açan Ebola salgını Uganda'ya da yayıldı. DSÖ ile Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, salgının yayılmasını önlemek için 518 milyon dolarlık ortak mücadele planını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgınına karşı yeni bir mücadele programı başlattı.
Haziran ile kasım aylarını kapsayan 518 milyon dolarlık plan, salgın takibi, testler, tedavi hizmetleri ve enfeksiyon kontrol çalışmalarını içeriyor.

Vaka sayıları yükseliyor

Yetkililerin açıkladığı verilere göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 381 doğrulanmış vaka tespit edildi ve 64 kişi hayatını kaybetti.
Uganda'da ise açıklanan 3 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 19'a, can kaybı sayısı ise 2'ye yükseldi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Amacımız salgını bulunduğu yerde durdurmak ve yayılmasını önlemek" dedi.

Kenya'da protestolar düzenlendi

Salgına neden olan virüsün 'Bundibugyo' türü Ebola olduğu açıklandı. Uzmanlar tarafından geliştirilen üç farklı aşı adayı bulunmasına rağmen henüz onaylanmış bir aşı yok.
Öte yandan ABD'nin Kenya'da Amerikalılar için Ebola karantina merkezi kurma planı, ülkede protestolara yol açtı. Gösteriler sırasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına bağlı Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Başkanı Dr. Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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