https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/dilan-polatin-korumasi-can-polatin-oldurulmesiyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-1106281797.html

Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyası İstanbul'a gönderildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T13:39+0300

2026-06-05T13:39+0300

2026-06-05T13:39+0300

türki̇ye

dilan polat

engin polat

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇zmir

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma dosyası İstanbul'a gönderildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek.Dosya artık İstanbul'da İzmir Alaçatı'da yaşanan olayda, Can Polat otel önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişi. Olayla ilgili bir kişi yakalanmıştı. Sabah'ın haberine göre, olayın Daltonlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken bugün soruşturmada gelişme daha yaşandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma bugün İstanbul'a devredildi. Can Polat soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/sosyal-medya-fenomeni-dilan-polatin-korumasi-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1106227932.html

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dilan polat, engin polat, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir