https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/sosyal-medya-fenomeni-dilan-polatin-korumasi-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1106227932.html

Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Ünlü fenomen canlı yayın açarak yardım istedi

Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Ünlü fenomen canlı yayın açarak yardım istedi

Sputnik Türkiye

Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni Can Polat İzmir Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T16:16+0300

2026-06-03T16:16+0300

2026-06-03T16:28+0300

türki̇ye

dilan polat

engin polat

silahlı saldırı

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat, İzmir Çeşme’de silahlı saldırıya uğradı. Polat, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybederken saldırının çocuklarıyla birlikte tatil yapan Polat ailesinin gözü önünde yaşandığı belirtildi. Polat, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım istedi. Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu Halk TV'nin haberine göre Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda korumalığını üstlenen Can Polat'ın silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Çeşme'deki bir otelin önünde saldırıya uğrayan ve göğsünden vurulan 37 yaşındaki Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının çocuklarıyla birlikte tatil yapan Polat ailesinin gözü önünde yaşandığı öne sürüldü.Hayatımız zindan oldu diyerek isyan ettiSaldırganın henüz yakalanamadığı belirtilirken Dilan Polat sosyal medyasından bir paylaşım yaparak "Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis, ambulans gelsin. Can Polat'ı vurdular. Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz" ifadelerini kullandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olayın ardından şüpheli bir şahsın araçla kaçtığını değerlendirdi. Şahsın tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/dilan-polatin-fsm-koprusunde-intihar-girisiminde-bulundugu-iddia-edildi-1100289645.html

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dilan polat, engin polat, silahlı saldırı