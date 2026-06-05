https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/denetim-raporu-ortaya-cikardi-andrew-kraliyet-mulklerindeki-evleri-kiraya-vermis-1106269419.html

Denetim raporu ortaya çıkardı: Andrew, kraliyet mülklerindeki evleri kiraya vermiş

Denetim raporu ortaya çıkardı: Andrew, kraliyet mülklerindeki evleri kiraya vermiş

Sputnik Türkiye

İngiltere Sayıştayı'nın yayımladığı rapor, Andrew Mountbatten-Windsor'un Kraliyet Köşkü arazisindeki bazı evleri alt kiraya vererek gelir elde ettiğini ortaya... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T07:56+0300

2026-06-05T07:56+0300

2026-06-05T07:56+0300

yaşam

i̇ngiliz parlamentosu

i̇ngiltere

andrew mountbatten windsor

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İngiltere'de yayımlanan yeni bir denetim raporu, Andrew Mountbatten-Windsor'un kraliyet mülkleriyle ilgili mali düzenlemelerini yeniden gündeme taşıdı. İngiliz Sayıştayı (NAO) tarafından hazırlanan rapora göre Andrew, kiraladığı Kraliyet Köşkü arazisindeki üç konutu üçüncü kişilere kiraya vererek gelir elde etti.Raporda, Andrew'un bu kiralamalardan ne kadar gelir sağladığı açıklanmadı. Ancak saray kaynakları, söz konusu evlerin çalışanlar veya emekli çalışanlara kiralandığını ve elde edilen gelirin yalnızca bakım ve işletme masraflarını karşılayacak düzeyde olduğunu savundu.Kraliyet konutları ilk kez kapsamlı şekilde incelendiSon 20 yılın ilk kapsamlı kraliyet konutları incelemesi olan rapor, Andrew ve ailesinin kullanımında bulunan toplam 12 mülkü mercek altına aldı. Raporda herhangi bir usulsüzlük veya yasa ihlali tespit edildiğine dair bir ifade yer almadı.Andrew, bu yılın başlarında Kraliyet Köşkü'nden ayrılarak Norfolk'taki Sandringham arazisine taşınsa da Kraliyet Köşkü üzerindeki kira sözleşmesi Ekim 2026'ya kadar devam ediyor. Rapora göre Andrew, Kraliyet Köşkü'nün uzun süreli kira hakkını alırken yaklaşık 7,5 milyon sterlinlik tadilat masrafını üstlendiği için aylık kira ödemiyordu.Kızlarının saray kiralarını Kral ödüyorDenetim raporunun dikkat çeken bir diğer bölümü ise Andrew'un kızları olan Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice ile ilgili oldu.Çalışan kraliyet mensubu olmayan Eugenie'nin Kensington Sarayı'nda, Beatrice'in ise St James's Sarayı'nda konut kullandığı belirtildi. Rapora göre bu konutların kiraları doğrudan kendileri tarafından değil, hükümdarın kişisel gelirlerini temsil eden özel fondan karşılanıyor.Saray kaynakları, ödenen kira bedellerinin kamu kaynaklarıyla yapılan harcamaları karşıladığını ve vergi mükelleflerine ek yük oluşturmadığını savundu. Ancak eski İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Norman Baker, bu uygulamayı eleştirerek kamuoyunun lüks konutları dolaylı şekilde finanse ettiğini öne sürdü.Gözler parlamento incelemesindeNAO raporunun yayımlanmasının ardından konunun İngiliz Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesi tarafından da incelenmesi bekleniyor. Buckingham Sarayı ise raporun kraliyet ailesinin şeffaflık taahhüdüyle uyumlu olduğunu belirterek, kamuoyunda tartışılan bazı konuların açıklığa kavuşmasına yardımcı olacağını ifade etti.Kraliyet mülklerini yöneten The Crown Estate de tüm kira sözleşmelerinin bağımsız uzman değerlendirmeleri ve piyasa koşulları doğrultusunda yapıldığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/sarayin-eline-yillar-once-gecmis-andrew-hakkindaki-30-bin-e-posta-yeniden-gundemde-1106121101.html

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