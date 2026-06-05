Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/denetim-raporu-ortaya-cikardi-andrew-kraliyet-mulklerindeki-evleri-kiraya-vermis-1106269419.html
Denetim raporu ortaya çıkardı: Andrew, kraliyet mülklerindeki evleri kiraya vermiş
Denetim raporu ortaya çıkardı: Andrew, kraliyet mülklerindeki evleri kiraya vermiş
Sputnik Türkiye
İngiltere Sayıştayı'nın yayımladığı rapor, Andrew Mountbatten-Windsor'un Kraliyet Köşkü arazisindeki bazı evleri alt kiraya vererek gelir elde ettiğini ortaya... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T07:56+0300
2026-06-05T07:56+0300
yaşam
i̇ngiliz parlamentosu
i̇ngiltere
andrew mountbatten windsor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103244764_0:5:2174:1228_1920x0_80_0_0_f568b231a7e03a1e7abbcc2ab24e7e03.png
İngiltere'de yayımlanan yeni bir denetim raporu, Andrew Mountbatten-Windsor'un kraliyet mülkleriyle ilgili mali düzenlemelerini yeniden gündeme taşıdı. İngiliz Sayıştayı (NAO) tarafından hazırlanan rapora göre Andrew, kiraladığı Kraliyet Köşkü arazisindeki üç konutu üçüncü kişilere kiraya vererek gelir elde etti.Raporda, Andrew'un bu kiralamalardan ne kadar gelir sağladığı açıklanmadı. Ancak saray kaynakları, söz konusu evlerin çalışanlar veya emekli çalışanlara kiralandığını ve elde edilen gelirin yalnızca bakım ve işletme masraflarını karşılayacak düzeyde olduğunu savundu.Kraliyet konutları ilk kez kapsamlı şekilde incelendiSon 20 yılın ilk kapsamlı kraliyet konutları incelemesi olan rapor, Andrew ve ailesinin kullanımında bulunan toplam 12 mülkü mercek altına aldı. Raporda herhangi bir usulsüzlük veya yasa ihlali tespit edildiğine dair bir ifade yer almadı.Andrew, bu yılın başlarında Kraliyet Köşkü'nden ayrılarak Norfolk'taki Sandringham arazisine taşınsa da Kraliyet Köşkü üzerindeki kira sözleşmesi Ekim 2026'ya kadar devam ediyor. Rapora göre Andrew, Kraliyet Köşkü'nün uzun süreli kira hakkını alırken yaklaşık 7,5 milyon sterlinlik tadilat masrafını üstlendiği için aylık kira ödemiyordu.Kızlarının saray kiralarını Kral ödüyorDenetim raporunun dikkat çeken bir diğer bölümü ise Andrew'un kızları olan Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice ile ilgili oldu.Çalışan kraliyet mensubu olmayan Eugenie'nin Kensington Sarayı'nda, Beatrice'in ise St James's Sarayı'nda konut kullandığı belirtildi. Rapora göre bu konutların kiraları doğrudan kendileri tarafından değil, hükümdarın kişisel gelirlerini temsil eden özel fondan karşılanıyor.Saray kaynakları, ödenen kira bedellerinin kamu kaynaklarıyla yapılan harcamaları karşıladığını ve vergi mükelleflerine ek yük oluşturmadığını savundu. Ancak eski İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Norman Baker, bu uygulamayı eleştirerek kamuoyunun lüks konutları dolaylı şekilde finanse ettiğini öne sürdü.Gözler parlamento incelemesindeNAO raporunun yayımlanmasının ardından konunun İngiliz Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesi tarafından da incelenmesi bekleniyor. Buckingham Sarayı ise raporun kraliyet ailesinin şeffaflık taahhüdüyle uyumlu olduğunu belirterek, kamuoyunda tartışılan bazı konuların açıklığa kavuşmasına yardımcı olacağını ifade etti.Kraliyet mülklerini yöneten The Crown Estate de tüm kira sözleşmelerinin bağımsız uzman değerlendirmeleri ve piyasa koşulları doğrultusunda yapıldığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/sarayin-eline-yillar-once-gecmis-andrew-hakkindaki-30-bin-e-posta-yeniden-gundemde-1106121101.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103244764_266:0:1909:1232_1920x0_80_0_0_c312b53891863f2a35725ddcebfcbb98.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiliz parlamentosu, i̇ngiltere, andrew mountbatten windsor
i̇ngiliz parlamentosu, i̇ngiltere, andrew mountbatten windsor

Denetim raporu ortaya çıkardı: Andrew, kraliyet mülklerindeki evleri kiraya vermiş

07:56 05.06.2026
İngiltere Kralı'nın adı Epstein belgelerinde geçen kardeşi, kraliyet konutundan taşındı
İngiltere Kralı'nın adı Epstein belgelerinde geçen kardeşi, kraliyet konutundan taşındı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
Abone ol
İngiltere Sayıştayı'nın yayımladığı rapor, Andrew Mountbatten-Windsor'un Kraliyet Köşkü arazisindeki bazı evleri alt kiraya vererek gelir elde ettiğini ortaya koydu. Rapor ayrıca, çalışmayan kraliyet üyeleri olan kızları Eugenie ve Beatrice'in saraylardaki konut kiralarının Kral tarafından karşılandığını gösterdi.
İngiltere'de yayımlanan yeni bir denetim raporu, Andrew Mountbatten-Windsor'un kraliyet mülkleriyle ilgili mali düzenlemelerini yeniden gündeme taşıdı. İngiliz Sayıştayı (NAO) tarafından hazırlanan rapora göre Andrew, kiraladığı Kraliyet Köşkü arazisindeki üç konutu üçüncü kişilere kiraya vererek gelir elde etti.
Raporda, Andrew'un bu kiralamalardan ne kadar gelir sağladığı açıklanmadı. Ancak saray kaynakları, söz konusu evlerin çalışanlar veya emekli çalışanlara kiralandığını ve elde edilen gelirin yalnızca bakım ve işletme masraflarını karşılayacak düzeyde olduğunu savundu.

Kraliyet konutları ilk kez kapsamlı şekilde incelendi

Son 20 yılın ilk kapsamlı kraliyet konutları incelemesi olan rapor, Andrew ve ailesinin kullanımında bulunan toplam 12 mülkü mercek altına aldı. Raporda herhangi bir usulsüzlük veya yasa ihlali tespit edildiğine dair bir ifade yer almadı.
Andrew, bu yılın başlarında Kraliyet Köşkü'nden ayrılarak Norfolk'taki Sandringham arazisine taşınsa da Kraliyet Köşkü üzerindeki kira sözleşmesi Ekim 2026'ya kadar devam ediyor. Rapora göre Andrew, Kraliyet Köşkü'nün uzun süreli kira hakkını alırken yaklaşık 7,5 milyon sterlinlik tadilat masrafını üstlendiği için aylık kira ödemiyordu.

Kızlarının saray kiralarını Kral ödüyor

Denetim raporunun dikkat çeken bir diğer bölümü ise Andrew'un kızları olan Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice ile ilgili oldu.
Çalışan kraliyet mensubu olmayan Eugenie'nin Kensington Sarayı'nda, Beatrice'in ise St James's Sarayı'nda konut kullandığı belirtildi. Rapora göre bu konutların kiraları doğrudan kendileri tarafından değil, hükümdarın kişisel gelirlerini temsil eden özel fondan karşılanıyor.
Saray kaynakları, ödenen kira bedellerinin kamu kaynaklarıyla yapılan harcamaları karşıladığını ve vergi mükelleflerine ek yük oluşturmadığını savundu. Ancak eski İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Norman Baker, bu uygulamayı eleştirerek kamuoyunun lüks konutları dolaylı şekilde finanse ettiğini öne sürdü.

Gözler parlamento incelemesinde

NAO raporunun yayımlanmasının ardından konunun İngiliz Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesi tarafından da incelenmesi bekleniyor. Buckingham Sarayı ise raporun kraliyet ailesinin şeffaflık taahhüdüyle uyumlu olduğunu belirterek, kamuoyunda tartışılan bazı konuların açıklığa kavuşmasına yardımcı olacağını ifade etti.
Kraliyet mülklerini yöneten The Crown Estate de tüm kira sözleşmelerinin bağımsız uzman değerlendirmeleri ve piyasa koşulları doğrultusunda yapıldığını savundu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
DÜNYA
Sarayın eline yıllar önce geçmiş: Andrew hakkındaki 30 bin e-posta yeniden gündemde
30 Mayıs, 11:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала