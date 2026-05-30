Sarayın eline yıllar önce geçmiş: Andrew hakkındaki 30 bin e-posta yeniden gündemde

Mahkeme belgeleri, Andrew Mountbatten-Windsor'un ticaret temsilcisi olduğu dönemdeki mali ilişkilerine ve gizli hükümet bilgilerini paylaştığı iddialarına... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T11:10+0300

sarah ferguson

jeffrey epstein

andrew mountbatten windsor

İngiltere'de kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle yürütülen soruşturmanın odağındaki Andrew Mountbatten-Windsor'a ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre, eski prensin mali ilişkileri ve resmi görevleri sırasında yaptığı yazışmaları içeren yaklaşık 30 bin e-postalık arşiv, mevcut soruşturmadan yıllar önce Buckingham Sarayı'na ulaştırıldı.Yüksek Mahkeme kararlarında yer alan bilgilere göre söz konusu e-posta arşivinin bir kopyası Mayıs 2020'de Kraliyet Hanedanlığı'nın en üst düzey görevlilerinden Lord Chamberlain'e teslim edildi. Haziran 2022 tarihli başka bir mahkeme kararında ise e-postaların Temmuz 2020'de Buckingham Sarayı'na ulaştırıldığına ilişkin yazışmalara yer verildi.Buckingham Sarayı, konuya ilişkin sorulara, Andrew Mountbatten-Windsor hakkında devam eden polis soruşturmasını gerekçe göstererek yorum yapamayacağını bildirdi.Gizli hükümet bilgilerini paylaştı iddiasıArşivin içeriği tam olarak bilinmese de daha önce yayımlanan bazı e-postalar dikkat çekmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mountbatten-Windsor'un 2010 yılında Hazine yetkililerinden aldığı gizli bir ekonomik bilgilendirmeyi iş insanı Jonathan Rowland ile paylaştığı öne sürülmüştü.Söz konusu bilgilendirmenin İzlanda bankacılık sektöründeki sorunlarla ilgili olduğu, mesajın ise "hamleni yapmadan önce" notuyla gönderildiği iddia edilmişti. Bu yazışmaların daha sonra Buckingham Sarayı'na iletilen arşivin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.E-postalar, Mountbatten-Windsor'un iş insanları Jonathan ve David Rowland ile ilişkileri nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan mali bağlantılarına da ışık tutuyor. Belgelerde, daha sonra İngiltere ve Avrupa Birliği düzenleyicilerinin yaptırımlarına maruz kalan Banque Havilland ile ilgili yazışmaların bulunduğu belirtiliyor.Epstein dosyalarında da adı geçmiştiABD'de yayımlanan Epstein dosyalarında da Mountbatten-Windsor'un Rowland ailesiyle yakın ilişkilerine dair ayrıntılar yer almıştı. Belgelerde, iş girişimlerine destek verdiği ve David Rowland için kişisel referans sağladığı öne sürülmüştü. Ayrıca eski eşi Sarah Ferguson'un da bir "Rowland banka kredisi" aldığına ilişkin ifadeler bulunuyordu.Mahkeme kayıtlarına göre e-postalar, Jonathan Rowland'ın hesabından bir iş anlaşmazlığı sırasında elde edildi. Daha sonra girişimci Kevin Stanford tarafından Monaco ve Lüksemburg'daki yetkililere teklif edilen arşivin, Buckingham Sarayı dahil çeşitli kişi ve kurumlarla paylaşıldığı belirtildi.Polis soruşturması sürüyorGeçtiğimiz hafta Thames Valley Polisi, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgi sahibi olan kişilere çağrıda bulunmuştu. Polis, söz konusu 30 bin e-postalık arşive erişip erişmediğine ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermedi ancak kamuoyunda dolaşan iddialardan haberdar olduklarını ve ilgili bilgisi olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.İngiliz hükümeti ise polisle tam iş birliği içinde olduklarını açıklarken, Andrew Mountbatten-Windsor'un 2001 yılında ticaret temsilcisi olarak atanmasına ilişkin bazı resmi belgelerin geçen hafta kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.Mountbatten-Windsor ise Jeffrey Epstein ile ilişkileri ve ticaret temsilciliği dönemindeki faaliyetleri nedeniyle herhangi bir usulsüzlük yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.

