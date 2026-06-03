https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/erdogan-chpde-yasananlari-degerlendirdi-guvenli-takip-mesafesinden-izliyoruz-1106224715.html
Erdoğan CHP'de yaşananları değerlendirdi: 'Güvenli takip mesafesinden izliyoruz'
Erdoğan CHP'de yaşananları değerlendirdi: 'Güvenli takip mesafesinden izliyoruz'
Sputnik Türkiye
Erdoğan, CHP'deki son yaşananları değerlendirdi ve "güvenli takip mesafesinden izliyoruz." dedi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T15:04+0300
2026-06-03T15:04+0300
2026-06-03T15:04+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde konuştu:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
Erdoğan CHP'de yaşananları değerlendirdi: 'Güvenli takip mesafesinden izliyoruz'
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan, CHP'deki son yaşananları değerlendirdi ve "güvenli takip mesafesinden izliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde konuştu:
Muhalefet ne ülke meselesiyle ilgileniyor, ne dünyada ne olduğu ile ilgileniyor. Dün kahraman ilan ettiğine bugün hain damgası vuruyorlar. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir ala bu ruh hali değişmedikçe herkes bir gün hedef tahtasına konacak. Yaşananlar ana muhalefet partisinin iç meselesidir bizi ilgilendirmez, biz Türk siyasetine yakıştıramıyoruz, güvenli takip mesafesinden izliyoruz.