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Erdoğan CHP'de yaşananları değerlendirdi: 'Güvenli takip mesafesinden izliyoruz'
Erdoğan CHP'de yaşananları değerlendirdi: 'Güvenli takip mesafesinden izliyoruz'
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Erdoğan, CHP'deki son yaşananları değerlendirdi ve "güvenli takip mesafesinden izliyoruz." dedi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T15:04+0300
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recep tayyip erdoğan
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde konuştu:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu

Erdoğan CHP'de yaşananları değerlendirdi: 'Güvenli takip mesafesinden izliyoruz'

15:04 03.06.2026
© Utku UçrakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Utku Uçrak
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Erdoğan, CHP'deki son yaşananları değerlendirdi ve "güvenli takip mesafesinden izliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde konuştu:

Muhalefet ne ülke meselesiyle ilgileniyor, ne dünyada ne olduğu ile ilgileniyor. Dün kahraman ilan ettiğine bugün hain damgası vuruyorlar. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir ala bu ruh hali değişmedikçe herkes bir gün hedef tahtasına konacak. Yaşananlar ana muhalefet partisinin iç meselesidir bizi ilgilendirmez, biz Türk siyasetine yakıştıramıyoruz, güvenli takip mesafesinden izliyoruz.

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