Erdoğan CHP'de yaşananları değerlendirdi: 'Güvenli takip mesafesinden izliyoruz'

Muhalefet ne ülke meselesiyle ilgileniyor, ne dünyada ne olduğu ile ilgileniyor. Dün kahraman ilan ettiğine bugün hain damgası vuruyorlar. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir ala bu ruh hali değişmedikçe herkes bir gün hedef tahtasına konacak. Yaşananlar ana muhalefet partisinin iç meselesidir bizi ilgilendirmez, biz Türk siyasetine yakıştıramıyoruz, güvenli takip mesafesinden izliyoruz.