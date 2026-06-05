'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Ted Lasso' yıldızı Anthony Head, hayatını kaybetti

"Büyük bir üzüntüyle olağanüstü babamız Anthony Head'in vefat ettiğini duyuruyoruz.

Kendisi, zatürreye bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle ailesinin yanında, huzur içinde hayata gözlerini yumdu.

Onun kızları olmak ve hem kendisinin hem de çalışmalarının bu kadar çok insan üzerindeki etkisine yakından tanıklık etmek bizim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık oldu.

Yer aldığı yapımların hayranları, arkadaşları ve çalışma arkadaşları tarafından ne kadar özleneceğini biliyoruz. İşini çok seviyordu ve onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca böylesine yetenekli insanlarla ve harika yapımlarda çalışma fırsatı bulduğu için kendisini her zaman çok şanslı hissediyordu.

Duyduğumuz acı, geride bıraktığı boşluktan çok daha büyük. Ancak onun mirasının rol aldığı yapımlarda ve bu yapımları seven izleyicilerin kalbinde yaşamaya devam edeceğini biliyoruz.

Artık aramızda olmasa da onu sevdiği işi yaparken izleyebilecek olmamızın ne kadar büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz.

Bu zor dönemde mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz."