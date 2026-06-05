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'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Ted Lasso' yıldızı Anthony Head, hayatını kaybetti
'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Ted Lasso' yıldızı Anthony Head, hayatını kaybetti
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Anthony Head neden öldü?
2026-06-05T18:53+0300
2026-06-05T19:22+0300
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Head'in hayat arkadaşı Sarah Fisher da yalnızca altı ay önce, 61 yaşında yaşamını yitirmişti.Oyuncunun kızları, oyuncular Emily Head ve Daisy Head tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Anthony Head kimdir?Anthony Head, özellikle Buffy the Vampire Slayer dizisinde canlandırdığı Rupert Giles karakteriyle dünya çapında ün kazanmıştı. Daha yakın dönemde ise Ted Lasso dizisindeki performansıyla yeni nesil izleyicilerin karşısına çıkmıştı.Kızı Emily Head, E4 kanalında yayınlanan The Inbetweeners dizisinde Carli D'Amato karakterini canlandırmış, daha sonra Emmerdale ve The Syndicate yapımlarında rol almıştı.Diğer kızı Daisy Head ise yine The Syndicate ile birlikte Shadow and Bone dizisinde ekranlara çıkmıştı.
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'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Ted Lasso' yıldızı Anthony Head, hayatını kaybetti

18:53 05.06.2026 (güncellendi: 19:22 05.06.2026)
© AP Photo / Jonathan ShortAnthony Heead, kızı Emily Head ile
Anthony Heead, kızı Emily Head ile - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Jonathan Short
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'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Ted Lasso' dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Anthony Head, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Head'in hayat arkadaşı Sarah Fisher da yalnızca altı ay önce, 61 yaşında yaşamını yitirmişti.
Oyuncunun kızları, oyuncular Emily Head ve Daisy Head tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir üzüntüyle olağanüstü babamız Anthony Head'in vefat ettiğini duyuruyoruz.

Kendisi, zatürreye bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle ailesinin yanında, huzur içinde hayata gözlerini yumdu.

Onun kızları olmak ve hem kendisinin hem de çalışmalarının bu kadar çok insan üzerindeki etkisine yakından tanıklık etmek bizim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık oldu.

Yer aldığı yapımların hayranları, arkadaşları ve çalışma arkadaşları tarafından ne kadar özleneceğini biliyoruz. İşini çok seviyordu ve onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca böylesine yetenekli insanlarla ve harika yapımlarda çalışma fırsatı bulduğu için kendisini her zaman çok şanslı hissediyordu.

Duyduğumuz acı, geride bıraktığı boşluktan çok daha büyük. Ancak onun mirasının rol aldığı yapımlarda ve bu yapımları seven izleyicilerin kalbinde yaşamaya devam edeceğini biliyoruz.

Artık aramızda olmasa da onu sevdiği işi yaparken izleyebilecek olmamızın ne kadar büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz.

Bu zor dönemde mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz."

Anthony Head kimdir?

Anthony Head, özellikle Buffy the Vampire Slayer dizisinde canlandırdığı Rupert Giles karakteriyle dünya çapında ün kazanmıştı. Daha yakın dönemde ise Ted Lasso dizisindeki performansıyla yeni nesil izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
Kızı Emily Head, E4 kanalında yayınlanan The Inbetweeners dizisinde Carli D'Amato karakterini canlandırmış, daha sonra Emmerdale ve The Syndicate yapımlarında rol almıştı.
Diğer kızı Daisy Head ise yine The Syndicate ile birlikte Shadow and Bone dizisinde ekranlara çıkmıştı.
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