https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bricsin-yukselisi-suruyor-kuresel-guneyin-potansiyeli-ortaya-cikacak-1106290659.html
BRICS'in yükselişi sürüyor: 'Küresel Güney'in potansiyeli ortaya çıkacak'
BRICS'in yükselişi sürüyor: 'Küresel Güney'in potansiyeli ortaya çıkacak'
Sputnik Türkiye
Finans analisti Paul Goncharoff, son beş yılda küresel büyümenin yaklaşık yarısını sağlayan BRICS ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığının arttığını belirtti. Detaylar haberde...
2026-06-05T18:14+0300
2026-06-05T18:14+0300
2026-06-05T18:14+0300
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Danışmanlık şirketi Goncharoff7un Genel Direktörü ve deneyimli finans analisti Paul Goncharoff, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son beş yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise yüzde 18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık yüzde 40'a ulaştığını, G7'nin payının ise yüzde 29'un altında olduğunu belirtmişti.‘BRICS ülkeleri daha az kısıtlamayla karşı karşıya’Bu rakamları değerlendiren Goncharoff, “Bu, BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi” derken ekledi:Analist, “BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler, sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya” şeklinde konuştu.‘Son 5 yıl verileri farkı açıkça gösteriyor’“Bu ülkeler, çoğu zaman ABD veya AB gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine, daha pragmatik adımlar atma eğiliminde” diyen analist, şunları söyledi:“Bu durum da verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son beş yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo, bu farkı açıkça gösteriyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putinin-spiefteki-merakla-beklenen-konusmasi-basladi-1106282550.html
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BRICS'in yükselişi sürüyor: 'Küresel Güney'in potansiyeli ortaya çıkacak'
Finans analisti Paul Goncharoff, Sputnik'e verdiği demeçte son beş yılda küresel büyümenin yaklaşık yarısını sağlayan BRICS ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığının arttığını belirterek, ‘Küresel Güney’in siyasi ve ekonomik potansiyelinin daha görünür hale geleceğini söyledi.
Danışmanlık şirketi Goncharoff7un Genel Direktörü ve deneyimli finans analisti Paul Goncharoff, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son beş yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise yüzde 18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık yüzde 40'a ulaştığını, G7'nin payının ise yüzde 29'un altında olduğunu belirtmişti.
‘BRICS ülkeleri daha az kısıtlamayla karşı karşıya’
Bu rakamları değerlendiren Goncharoff, “Bu, BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi” derken ekledi:
ABD doları veya euro etrafında şekillenen kısıtlayıcı geleneksel finans koridorları ya da SWIFT gibi mekanizmaların yerini alternatiflerine bıraktığında, mevcut engeller ortadan kalkacak ve ‘Küresel Güney’in hem siyasi hem de ekonomik potansiyeli gerçek anlamda egemen dinamikler çerçevesinde ortaya çıkabilecektir.
Analist, “BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler, sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya” şeklinde konuştu.
‘Son 5 yıl verileri farkı açıkça gösteriyor’
“Bu ülkeler, çoğu zaman ABD veya AB gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine, daha pragmatik adımlar atma eğiliminde” diyen analist, şunları söyledi:
“Bu durum da verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son beş yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo, bu farkı açıkça gösteriyor.”