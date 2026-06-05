Türkiye
Putin: Zelenskiy'in gönderdiği açık mektuba kısaca göz gezdirdim
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bricsin-yukselisi-suruyor-kuresel-guneyin-potansiyeli-ortaya-cikacak-1106290659.html
BRICS'in yükselişi sürüyor: 'Küresel Güney'in potansiyeli ortaya çıkacak'
BRICS'in yükselişi sürüyor: 'Küresel Güney'in potansiyeli ortaya çıkacak'
Sputnik Türkiye
Finans analisti Paul Goncharoff, son beş yılda küresel büyümenin yaklaşık yarısını sağlayan BRICS ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığının arttığını belirtti. Detaylar haberde...
2026-06-05T18:14+0300
2026-06-05T18:14+0300
dünya
brics
swift
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097735470_0:73:1536:937_1920x0_80_0_0_4e94a85eec1410cf81fef6ba4f2da3f1.png
Danışmanlık şirketi Goncharoff7un Genel Direktörü ve deneyimli finans analisti Paul Goncharoff, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son beş yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise yüzde 18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık yüzde 40'a ulaştığını, G7'nin payının ise yüzde 29'un altında olduğunu belirtmişti.‘BRICS ülkeleri daha az kısıtlamayla karşı karşıya’Bu rakamları değerlendiren Goncharoff, “Bu, BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi” derken ekledi:Analist, “BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler, sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya” şeklinde konuştu.‘Son 5 yıl verileri farkı açıkça gösteriyor’“Bu ülkeler, çoğu zaman ABD veya AB gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine, daha pragmatik adımlar atma eğiliminde” diyen analist, şunları söyledi:“Bu durum da verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son beş yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo, bu farkı açıkça gösteriyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putinin-spiefteki-merakla-beklenen-konusmasi-basladi-1106282550.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097735470_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_12e3b06b96500c5eb12ff51d613e60dc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brics, swift, rusya
brics, swift, rusya

BRICS'in yükselişi sürüyor: 'Küresel Güney'in potansiyeli ortaya çıkacak'

18:14 05.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBRICS dijital para
BRICS dijital para - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Finans analisti Paul Goncharoff, Sputnik'e verdiği demeçte son beş yılda küresel büyümenin yaklaşık yarısını sağlayan BRICS ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığının arttığını belirterek, ‘Küresel Güney’in siyasi ve ekonomik potansiyelinin daha görünür hale geleceğini söyledi.
Danışmanlık şirketi Goncharoff7un Genel Direktörü ve deneyimli finans analisti Paul Goncharoff, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son beş yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise yüzde 18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık yüzde 40'a ulaştığını, G7'nin payının ise yüzde 29'un altında olduğunu belirtmişti.

‘BRICS ülkeleri daha az kısıtlamayla karşı karşıya’

Bu rakamları değerlendiren Goncharoff, “Bu, BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi” derken ekledi:

ABD doları veya euro etrafında şekillenen kısıtlayıcı geleneksel finans koridorları ya da SWIFT gibi mekanizmaların yerini alternatiflerine bıraktığında, mevcut engeller ortadan kalkacak ve ‘Küresel Güney’in hem siyasi hem de ekonomik potansiyeli gerçek anlamda egemen dinamikler çerçevesinde ortaya çıkabilecektir.

Analist, “BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler, sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya” şeklinde konuştu.

‘Son 5 yıl verileri farkı açıkça gösteriyor’

“Bu ülkeler, çoğu zaman ABD veya AB gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine, daha pragmatik adımlar atma eğiliminde” diyen analist, şunları söyledi:
“Bu durum da verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son beş yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo, bu farkı açıkça gösteriyor.”
Putin, SPIEF’te kürsüye çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
DÜNYA
Putin: BRICS'in küresel ekonomideki liderliği güçlendi ve büyümeye devam edecek
16:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала