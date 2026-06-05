https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bot-trafigi-internet-tarihinde-ilk-kez-insan-trafigini-gecti-1106277431.html

Bot trafiği internet tarihinde ilk kez insan trafiğini geçti

Bot trafiği internet tarihinde ilk kez insan trafiğini geçti

Sputnik Türkiye

Bulut tabanlı altyapı ve güvenlik şirketi Cloudflare'in açıkladığı verilere göre internet trafiğinde tarihi bir eşik aşıldı. Bot ve yapay zeka ajanları, ilk... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T12:13+0300

2026-06-05T12:13+0300

2026-06-05T12:13+0300

yaşam

yapay zeka

internet

cloudflare

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İnternet tarihinde önemli bir kırılma yaşandı. Bulut tabanlı altyapı ve güvenlik şirketi Cloudflare, platformunu kullanan web sitelerinde bot kaynaklı trafiğin insan trafiğini ilk kez geride bıraktığını açıkladı.Bot trafiği yüzde 57’yi geçtiŞirket verilerine göre web isteklerinin yüzde 57,4’ü otomatik botlar tarafından oluşturulurken, insan kullanıcıların oranı yüzde 42,6’da kaldı. Bu durum, internet kullanımında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.Cloudflare CEO’su Matthew Prince, yaptığı açıklamada bu gelişmenin beklenenden çok daha erken gerçekleştiğini belirterek, sürecin 2027 sonu veya sonrası için öngörüldüğünü ifade etti.Uzmanlara göre bu değişimin en önemli nedeni, insan müdahalesine gerek duymadan web siteleriyle etkileşime girebilen otonom yapay zeka sistemleri ve botların hızla yaygınlaşması. Yapay zeka sistemlerinin aynı anda binlerce web sitesini tarayabildiği, buna karşılık bir insan kullanıcının çok daha sınırlı sayıda siteyi ziyaret ettiği belirtiliyor.'İnternet modeli değişebilir' uyarısıPrince, bot trafiğindeki artışın internetin ekonomik yapısını da değiştirebileceğini belirtti. Özellikle reklam modellerinin botlar tarafından bozulabileceğini söyleyen Prince, gelecekte bot erişiminden ücretlendirme gibi yeni sistemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu tür bir modelin, internetin kullanıcılar için yeniden daha erişilebilir hale gelmesini sağlayabileceği de değerlendiriliyor.Veriler, uzun süredir tartışılan “ölü internet teorisini” de yeniden gündeme taşıdı. Bu teori, internetin büyük ölçüde botlar tarafından oluşturulan içerik ve etkileşimlerden oluşacağı görüşünü savunuyor. Ancak Cloudflare yöneticileri, yapay zeka araçlarının içerik üretimini demokratikleştirdiğini ve bu durumun interneti tamamen “insansız” hale getirmediğini savundu.

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yapay zeka, internet, cloudflare