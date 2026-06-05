https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bitcoin-60-bin-dolarin-altini-gordu-kripto-para-neden-dustu-1106294688.html

Bitcoin 60 bin doların altını gördü: Kripto para neden düştü?

Bitcoin 60 bin doların altını gördü: Kripto para neden düştü?

Sputnik Türkiye

Bitcoin, 60 bin dolar seviyesinin altına düşerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T20:51+0300

2026-06-05T20:51+0300

2026-06-05T20:51+0300

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Kripto para birimi Bitcoin, gün içinde 59 bin 764 dolara kadar gerilerken, son işlemde yaklaşık yüzde 5 düşüşle 60 bin 450 dolar seviyesinden işlem gördü.Böylece Bitcoin, haftalık bazda yaklaşık yüzde 17 kayıp yaşarken, Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi.Düşüşün, Strategy’nin küçük miktarda Bitcoin satışı yaptığına dair haberlerin ardından başladığı ve bunun piyasa duyarlılığını zayıflatarak büyük tasfiyeleri tetiklediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bitcoin-son-iki-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-tasfiyeler-rekor-kirdi-1106204309.html

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