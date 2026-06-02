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Bitcoin, son iki ayın en düşük seviyesine indi: Tasfiyeler rekor kırdı
Bitcoin, son iki ayın en düşük seviyesine indi: Tasfiyeler rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Kripto piyasasında artan satış baskısı, son 24 saatte 1.5 milyar dolara... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
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Bitcoin, yüzde 7’ye varan değer kaybıyla 67 bin doların altına gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.Kripto piyasasında son 24 saatteki tasfiyelerin toplamı 1.5 milyar dolara yaklaştı. Bitcoin’de yaklaşık 800 milyon dolarlık pozisyon kapanırken, piyasalarda şubat ayından bu yana en büyük tasfiye yaşandı.İran’daki çatışmalara ilişkin endişeler ve büyük yatırımcı Strategy şirketinin Bitcoin satışı, piyasadaki satış baskısını artırdı.
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bitcoin madenciliği, bitcoin, bitcoin-bank, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), bitcoin elektrik tüketimi i̇ndex, piyasa, piyasa değeri

Bitcoin, son iki ayın en düşük seviyesine indi: Tasfiyeler rekor kırdı

23:19 02.06.2026 (güncellendi: 23:31 02.06.2026)
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Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© AA
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Dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Kripto piyasasında artan satış baskısı, son 24 saatte 1.5 milyar dolara yaklaşan tasfiyeye yol açtı.
Bitcoin, yüzde 7’ye varan değer kaybıyla 67 bin doların altına gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.
Kripto piyasasında son 24 saatteki tasfiyelerin toplamı 1.5 milyar dolara yaklaştı. Bitcoin’de yaklaşık 800 milyon dolarlık pozisyon kapanırken, piyasalarda şubat ayından bu yana en büyük tasfiye yaşandı.
İran’daki çatışmalara ilişkin endişeler ve büyük yatırımcı Strategy şirketinin Bitcoin satışı, piyasadaki satış baskısını artırdı.
Bitcoin/Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
EKONOMİ
Bitcoin'de sert düşüş: 74 bin doların altına geriledi
28 Mayıs, 13:55
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