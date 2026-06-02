https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bitcoin-son-iki-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-tasfiyeler-rekor-kirdi-1106204309.html

Bitcoin, son iki ayın en düşük seviyesine indi: Tasfiyeler rekor kırdı

Bitcoin, son iki ayın en düşük seviyesine indi: Tasfiyeler rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Kripto piyasasında artan satış baskısı, son 24 saatte 1.5 milyar dolara... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T23:19+0300

2026-06-02T23:19+0300

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Bitcoin, yüzde 7’ye varan değer kaybıyla 67 bin doların altına gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.Kripto piyasasında son 24 saatteki tasfiyelerin toplamı 1.5 milyar dolara yaklaştı. Bitcoin’de yaklaşık 800 milyon dolarlık pozisyon kapanırken, piyasalarda şubat ayından bu yana en büyük tasfiye yaşandı.İran’daki çatışmalara ilişkin endişeler ve büyük yatırımcı Strategy şirketinin Bitcoin satışı, piyasadaki satış baskısını artırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/bitcoinde-sert-dusus-74-bin-dolarin-altina-geriledi-1106082751.html

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