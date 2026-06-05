https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/binlerce-yillik-donmus-mumyada-maya-bulundu-eksi-mayali-ekmek-yapildi-1106276939.html

Binlerce yıllık donmuş mumyada maya bulundu: Ekşi mayalı ekmek yapıldı

Binlerce yıllık donmuş mumyada maya bulundu: Ekşi mayalı ekmek yapıldı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Ötzi Buz Adam olarak bilinen donmuş bir mumyanın bağırsaklarında binlerce yıldır maya ürediğini keşfetti. Bu mayayı kullanan bilim insanları... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T12:38+0300

2026-06-05T12:38+0300

2026-06-05T12:38+0300

yaşam

alpler

mumya

maya

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Mısır piramitleri henüz inşa edilmemişken 5 bin 300 yıldan daha uzun bir süre önce bilim insanlarının günümüzde Ötzi adını verdiği bir kişi, Avusturya ile İtalya sınırındaki Alpler'de yürüyüş yaparken sırtına saplanan bir okla öldürüldü.Ötzi’nin bedeni, Güney Tirol bölgesinde iki Alman dağcının 1991 yılında buzlar içinde mumyalaşmış kalıntılarını bulmasına kadar binlerce yıl boyunca donmuş halde kaldı.O günden bu yana olağanüstü derecede iyi korunmuş Ötzi mumyası, buzdan mezarındaki koşullara uygun olarak eksi 6 santigrat derecelik sıcaklıkta muhafaza ediliyor.Donmuş olması Ötzi’yi ayrıntılı şekilde incelenmesine olanak sağladı ve Ötzi, insanlık tarihinin çok eski dönemlerindeki yaşama dair son derece nadir bilgiler sunan eşsiz bir kaynak haline geldi.4 farklı maya keşfedildiMicrobiome dergisinde 3 Haziran'da yayımlanan son araştırmada, İtalya merkezli bir ekip, Ötzi’nin donmuş bedeninde hem antik dönemden kalan hem de günümüzde varlığını sürdüren mikrobiyal yaşamın hâlâ aktif olduğuna dair bulgulara ulaştı.Araştırmanın başyazarı Eurac Research Enstitüsünden Mohamed Sarhan, bu maddeyle ilgili “Bulmayı hiç beklemediğimiz şey maya mantarlarıydı” açıklamasını yaptı. Ötzi’nin bağırsaklarında, derisinde ve bedeninin kısmen çözüldüğü sırada üzerinden süzülen kahverengimsi eriyik suda sıfırın altındaki sıcaklıklarda yaşayabilen dört farklı maya türü tespit edildi.Bu maya türleri yalnızca Antarktika gibi aşırı soğuk ortamlarda yaşayabildiğinden, araştırmacılar bu mayaların Ötzi’nin bedenine ölümünden sonra bir dönemde girdiğini düşünüyor.Araştırmacılar daha sonra Ötzi’nin bağırsaklarında bulunan mayaları laboratuvar ortamında, bir buzdolabında çoğaltmayı başardı. Üç aylık çalışmanın ardından “gerçekten çok iyi bir ekşi mayalı ekmek” elde edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/tarih-kitaplari-yeniden-yaziliyor-700-yillik-mumyada-olumcul-patojen-kesfedildi-1105560835.html

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