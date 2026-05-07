https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/tarih-kitaplari-yeniden-yaziliyor-700-yillik-mumyada-olumcul-patojen-kesfedildi-1105560835.html

Tarih kitapları yeniden yazılıyor: 700 yıllık mumyada ölümcül patojen keşfedildi

Tarih kitapları yeniden yazılıyor: 700 yıllık mumyada ölümcül patojen keşfedildi

Sputnik Türkiye

Bolivya’da keşfedilen 700 yıllık mumya, tıp dünyasında devrim yaratan bir sırrı açığa çıkardı. Arkeologlar, çocuklarda ölümcül olan Strep A bakterisinin izine... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T12:15+0300

2026-05-07T12:15+0300

2026-05-07T12:15+0300

sağlik

amerika

bolivya

kızıl

virüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/17/1072783879_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d6fbdc9c319aa1c4341209f87f71806.jpg

Arkeolojik kazılar ve laboratuvar incelemeleri, insanlık tarihine dair bilinen en büyük yanlışlardan birini düzeltti. Eurac Araştırma Enstitüsü uzmanları, Bolivya’nın soğuk ve kuru yaylalarında bulunan antik bir kafatasını incelemeye aldı. Mumyalaşmış kalıntılar arasındaki tek bir diş numunesinden alınan mikrobiyal DNA, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. İncelemeler sonucunda, bugün bile çocuk ölümlerine neden olabilen Streptococcus pyogenes (Strep A) bakterisinin genomu ilk kez antik bir materyalden yeniden oluşturuldu.Avrupalı kaşifler teorisi çöktüYüzyıllardır tarih kitaplarında, kızıl hastalığı ve benzeri salgınların Amerika kıtasına 15. yüzyıldan sonra Avrupalı kaşifler ve sömürgeciler tarafından taşındığı anlatılırdı. Ancak bu 700 yıllık mumya, bakterinin kolonizasyon döneminden çok daha önce, 1283-1383 yılları arasında (Geç Ara Dönem) bölgede yaygın olduğunu gösterdi. Bolivyalı biyokimyacı Guido Valverde, 100’den fazla bireyden alınan 300’ü aşkın numunenin incelendiğini ve bu bulgunun tıp tarihini değiştirdiğini vurguladı.Modern salgınlar ve antik patojenlerBu keşif, dünya genelinde Hantavirüs gibi bulaşıcı hastalıkların ve yeni pandemi risklerinin tartışıldığı bir dönemde büyük yankı uyandırdı. Patojen genomu çalışmaları, günümüzde hala çocukları etkileyen hastalıkların kökenini anlamak için hayati önem taşıyor. Özellikle antibiyotik öncesi dönemde (1940'lar öncesi) çocuk ölümlerinin en büyük nedenlerinden biri olan kızıl hastalığının evrimsel süreci, bu antik DNA sayesinde artık daha net bir şekilde takip edilebilecek.Ebeveynler dikkat: Kızıl hastalığı belirtileri nelerdir?Strep A bakterisinin neden olduğu kızıl hastalığı, günümüzde erken teşhis ve antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen şu belirtilere karşı uyarıyor:Arkeoloji dünyasından gelen bu son dakika gelişmesi, sadece geçmişi aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda modern tıbbın bulaşıcı hastalıklarla mücadelesine ışık tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/dsoden-korkutan-hantavirus-aciklamasi-yeni-bir-pandemi-kapida-mi-1105560673.html

amerika

bolivya

kızıl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amerika, bolivya, kızıl, virüs