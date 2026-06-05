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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul’a geldi. Italiano’yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'le bir araya geldi. Kısa bir açıklama yapan Italiano, “Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş” ifadelerini kullandı. Ardından özel aracıyla alandan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-imza-icin-bugun-istanbula-geliyor-1106282038.html
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vincenzo italiano, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
vincenzo italiano, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi

19:02 05.06.2026
© AA / Fatma Nur ArslanBeşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA / Fatma Nur Arslan
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul’a geldi. Italiano’yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi.
48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'le bir araya geldi.
Kısa bir açıklama yapan Italiano, “Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş” ifadelerini kullandı. Ardından özel aracıyla alandan ayrıldı.
Vincenzo Italiano - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
SPOR
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmza için bugün İstanbul'a geliyor
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