https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-istanbula-geldi-1106293252.html
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul’a geldi. Italiano’yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T19:02+0300
2026-06-05T19:02+0300
2026-06-05T19:02+0300
spor
vincenzo italiano
beşiktaş
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
futbol antrenörü
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48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'le bir araya geldi. Kısa bir açıklama yapan Italiano, “Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş” ifadelerini kullandı. Ardından özel aracıyla alandan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-imza-icin-bugun-istanbula-geliyor-1106282038.html
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vincenzo italiano, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
vincenzo italiano, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul’a geldi. Italiano’yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi.
48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'le bir araya geldi.
Kısa bir açıklama yapan Italiano, “Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş” ifadelerini kullandı. Ardından özel aracıyla alandan ayrıldı.