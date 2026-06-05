https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-istanbula-geldi-1106293252.html

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul’a geldi. Italiano’yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

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48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'le bir araya geldi. Kısa bir açıklama yapan Italiano, “Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş” ifadelerini kullandı. Ardından özel aracıyla alandan ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-imza-icin-bugun-istanbula-geliyor-1106282038.html

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vincenzo italiano, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü