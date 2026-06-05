https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-imza-icin-bugun-istanbula-geliyor-1106282038.html

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmza için bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmza için bugün İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'da olacağını açıkladı. Vincenzo Italiano, İtalyan kulübü Bologna'yı çalıştırıyordu. 2028'e... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T13:57+0300

2026-06-05T13:57+0300

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spor

bologna

i̇stanbul

beşiktaş

vincenzo italiano

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan kulübü Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı kulüp, Vincenzo Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'da olacağını açıkladı.Açıklamada şunlar kaydedildi: İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano ise transferle ilgili şunları kaydetti:

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bologna

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

bologna, i̇stanbul, beşiktaş, vincenzo italiano