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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmza için bugün İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmza için bugün İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'da olacağını açıkladı. Vincenzo Italiano, İtalyan kulübü Bologna'yı çalıştırıyordu. 2028'e... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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i̇stanbul
beşiktaş
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan kulübü Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı kulüp, Vincenzo Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'da olacağını açıkladı.Açıklamada şunlar kaydedildi: İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano ise transferle ilgili şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/fenerbahce-baskan-adayi-safi-milli-yildizla-anlastigini-duyurdu-1106266583.html
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bologna, i̇stanbul, beşiktaş, vincenzo italiano
bologna, i̇stanbul, beşiktaş, vincenzo italiano

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmza için bugün İstanbul'a geliyor

13:57 05.06.2026
© AP Photo / Pedro RochaVincenzo Italiano
Vincenzo Italiano - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Pedro Rocha
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'da olacağını açıkladı. Vincenzo Italiano, İtalyan kulübü Bologna'yı çalıştırıyordu. 2028'e kadar imza atması bekleniyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan kulübü Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı kulüp, Vincenzo Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'da olacağını açıkladı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."
© AP Photo / Thanassis StavrakisVincenzo Italiano
Vincenzo Italiano - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
Vincenzo Italiano
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano ise transferle ilgili şunları kaydetti:
"Vincenzo Italiano bugün saat 3'te İstanbul'a iniyor, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak sözleşme imzalamak için. Eski Bologna menajeriyle Haziran 2028'e kadar anlaşma tamamlandı, yeni bir sayfa açmaya hazır."
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