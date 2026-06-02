Benzin ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatında artış bekleniyor. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Benzin ve motorine zam geliyor
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatında artış bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt litre fiyatlarına artış yapılacak.
Akaryakıt fiyatlarına zam
Motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor.
Pompaya nasıl yansıyacak?
Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak.
Böylece İstanbul'da benzin 63,39 liraya, Ankara'da 64,36 liraya, İzmir'de 64,64 liraya, doğu illerinde ise 66,01 liraya yükselecek. Motorinin İstanbul'da 66,25 liraya, Ankara'da 67,37 liraya, İzmir'de 67,64 liraya, doğu illerinde ise 69,12 liraya yükselmesi bekleniyor.