Benzin ve motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatında artış bekleniyor. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt litre fiyatlarına artış yapılacak.Akaryakıt fiyatlarına zamMotorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor.Pompaya nasıl yansıyacak?Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak.Böylece İstanbul'da benzin 63,39 liraya, Ankara'da 64,36 liraya, İzmir'de 64,64 liraya, doğu illerinde ise 66,01 liraya yükselecek. Motorinin İstanbul'da 66,25 liraya, Ankara'da 67,37 liraya, İzmir'de 67,64 liraya, doğu illerinde ise 69,12 liraya yükselmesi bekleniyor.

