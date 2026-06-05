https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bakan-acikladi-kapanan-platform-aciliyor-1106295654.html

Bakan açıkladı: Kapanan platform açılıyor

Bakan açıkladı: Kapanan platform açılıyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapatılan dijital platform Discord'un yakında tekrar erişime açılacağını duyurdu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T22:17+0300

2026-06-05T22:17+0300

2026-06-05T22:17+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

5g

discord

internet

i̇nternet erişimi

internet siteleri

mobil internet

internet yayıncısı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kapatılan dijital platformlar hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, ''Biz mahkeme kararlarıyla Roblox ve Discord 'u kapattık. Şimdi özellikle Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlarımızla kurumlarımızla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız'' dedi.5G çalışmalarına da değinen Bakan Uraloğlu, “81 il ve 920 ilçenin büyük bölümünü kapsayan altyapıyı hızla iyileştiriyoruz, birkaç ay içinde herhangi bir sorun kalmayacak. İhale şartnamesiyle iki yıl içinde Türkiye’nin tamamını kapsayacağız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-discord-ve-roblox-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1095406047.html

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abdulkadir uraloğlu, 5g, discord, internet, i̇nternet erişimi, internet siteleri, mobil internet, internet yayıncısı