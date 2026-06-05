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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bakan-acikladi-kapanan-platform-aciliyor-1106295654.html
Bakan açıkladı: Kapanan platform açılıyor
Bakan açıkladı: Kapanan platform açılıyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapatılan dijital platform Discord'un yakında tekrar erişime açılacağını duyurdu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T22:17+0300
2026-06-05T22:17+0300
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discord
internet
i̇nternet erişimi
internet siteleri
mobil internet
internet yayıncısı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kapatılan dijital platformlar hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, ''Biz mahkeme kararlarıyla Roblox ve Discord 'u kapattık. Şimdi özellikle Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlarımızla kurumlarımızla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız'' dedi.5G çalışmalarına da değinen Bakan Uraloğlu, “81 il ve 920 ilçenin büyük bölümünü kapsayan altyapıyı hızla iyileştiriyoruz, birkaç ay içinde herhangi bir sorun kalmayacak. İhale şartnamesiyle iki yıl içinde Türkiye’nin tamamını kapsayacağız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-discord-ve-roblox-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1095406047.html
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abdulkadir uraloğlu, 5g, discord, internet, i̇nternet erişimi, internet siteleri, mobil internet, internet yayıncısı
abdulkadir uraloğlu, 5g, discord, internet, i̇nternet erişimi, internet siteleri, mobil internet, internet yayıncısı

Bakan açıkladı: Kapanan platform açılıyor

22:17 05.06.2026
© AA Abdulkadir Uraloğlu
 Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapatılan dijital platform Discord'un yakında tekrar erişime açılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Kapatılan dijital platformlar hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, ''Biz mahkeme kararlarıyla Roblox ve Discord 'u kapattık. Şimdi özellikle Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlarımızla kurumlarımızla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız'' dedi.
5G çalışmalarına da değinen Bakan Uraloğlu, “81 il ve 920 ilçenin büyük bölümünü kapsayan altyapıyı hızla iyileştiriyoruz, birkaç ay içinde herhangi bir sorun kalmayacak. İhale şartnamesiyle iki yıl içinde Türkiye’nin tamamını kapsayacağız” ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
TÜRKİYE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor
15 Nisan 2025, 14:27
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