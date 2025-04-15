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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox'a ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüşmelerin devam ettiğimi ama nihayete varmadığını... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T14:27+0300
2025-04-15T14:27+0300
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Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'a yönelik soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak." dedi.Milletvekilinin kızı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sormuştuUraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."Meta'nın, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın özelliğini kullanamaması ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamaması kararıyla ilgili de konuşan Uraloğlu, sosyal medya konusunda alınacak kararın pratikte nasıl uygulanacağı konusunu Türkiye'deki 8 sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare ettiklerini anlattı. Uraloğlu, uygulanamaz bir karar alınmasının ve hukuki bir düzenleme yapılmasının anlamı olmayacağına işaret ederek, "Onları bilgilendirmiştik, böyle bir karar almış olmaları kıymetli. Biz biraz daha onun ötesine geçeceğiz, kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz, bu yıl içinde gerekli düzenlemeleri yaparız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/ak-partili-ileriden-instagram-ve-roblox-aciklamasi-1086710556.html
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roblox açılacak mı, discord açılacak mı
roblox açılacak mı, discord açılacak mı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor

14:27 15.04.2025
© AA / Büşra Nur YılmazUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA / Büşra Nur Yılmaz
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Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox'a ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüşmelerin devam ettiğimi ama nihayete varmadığını söyledi.
Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'a yönelik soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak." dedi.

Milletvekilinin kızı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sormuştu

Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."
Meta'nın, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın özelliğini kullanamaması ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamaması kararıyla ilgili de konuşan Uraloğlu, sosyal medya konusunda alınacak kararın pratikte nasıl uygulanacağı konusunu Türkiye'deki 8 sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare ettiklerini anlattı. Uraloğlu, uygulanamaz bir karar alınmasının ve hukuki bir düzenleme yapılmasının anlamı olmayacağına işaret ederek, "Onları bilgilendirmiştik, böyle bir karar almış olmaları kıymetli. Biz biraz daha onun ötesine geçeceğiz, kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz, bu yıl içinde gerekli düzenlemeleri yaparız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Roblox şirketi tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, oyuncuya farklı türlerde yaratılmış oyunlara dahil olma ya da kendi oyununu yaratarak diğerlerine sunma imkanı tanıyor. Roblox'un oyuncu kitlesi genelde çocuklar. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
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