https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/avrupa-komisyonu-acikladi-13-milyon-is-tehlikede-1106232627.html

Avrupa Komisyonu açıkladı: 1.3 milyon iş tehlikede

Avrupa Komisyonu açıkladı: 1.3 milyon iş tehlikede

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Komisyona göre yükselen enerji maliyetleri nedeniyle AB... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T12:16+0300

2026-06-05T12:16+0300

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Avrupa Birliği, Orta Doğu'da devam eden savaşın ekonomik sonuçlarına ilişkin yeni bir değerlendirme yayımladı. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisi, özellikle enerji yoğun sektörlerde ciddi istihdam kayıplarına yol açabilir.Uyarı, Avrupa Komisyonu'nun üye ülkelere yönelik ekonomik önceliklerini içeren son değerlendirme raporunun tanıtımı sırasında yapıldı.Enerji fiyatları yükseldi, istihdam baskı altındaAvrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Haklar, Beceri ve Kaliteli İşlerden Sorumlu Komiser Roxana Minzatu, savaşın etkilerinin iş gücü piyasasında hissedilmeye başlandığını söyledi.Minzatu, "Orta Doğu'daki savaş nedeniyle 1.3 milyon iş risk altında, özellikle de enerji yoğun sektörlerde" ifadelerini kullandı.Komisyon ayrıca artan enerji maliyetlerinin düşük gelirli haneler üzerinde daha ağır bir yük oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.Raporda, yükselen enerji fiyatlarının Avrupa ekonomisindeki büyümeyi yavaşlatırken enflasyon üzerinde de baskı yarattığı belirtildi.Avrupa'nın gündeminde rekabet ve iş gücü açığı varRaporda yalnızca savaşın etkilerine değil, Avrupa'nın uzun vadeli ekonomik sorunlarına da dikkat çekildi.Komisyona göre şirketlerin yüzde 77'si, nitelikli iş gücü eksikliğini yatırım önündeki önemli engellerden biri olarak görüyor.Özellikle siber güvenlik, yapay zeka, kuantum teknolojileri ve yarı iletkenler gibi stratejik sektörlerde çalışan açığının sürdüğü belirtildi.Minzatu, "İyi çalışma koşulları olmadan yetenek çekemeyiz, iş gücü açığını kapatamayız ve insanların gelirlerini artıramayız" dedi.Avrupa Komisyonu, üye ülkelere daha güçlü sanayi politikaları geliştirilmesi, yatırımların artırılması ve ekonomik reformların hızlandırılması çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/misirli-uzman-spief-2026-dunyanin-en-onemli-ekonomik-etkinliklerinden-biridir-1106231298.html

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