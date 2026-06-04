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Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T19:49+0300
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dünya
hakan fidan
katar
i̇ran
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.Görüşmede, müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.
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hakan fidan, katar, i̇ran, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
hakan fidan, katar, i̇ran, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

19:49 04.06.2026
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı Al Sani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.
Görüşmede, müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.
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