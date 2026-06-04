https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bakan-fidan-katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-al-sani-ile-gorustu-1106263454.html

Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T19:49+0300

2026-06-04T19:49+0300

2026-06-04T19:49+0300

dünya

hakan fidan

katar

i̇ran

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.Görüşmede, müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.

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hakan fidan, katar, i̇ran, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani