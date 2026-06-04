https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bakan-fidan-katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-al-sani-ile-gorustu-1106263454.html
Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T19:49+0300
2026-06-04T19:49+0300
2026-06-04T19:49+0300
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.Görüşmede, müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/cinli-uzmandan-cok-kutuplu-dunya-vurgusu-bmnin-otoritesi-yeniden-tesis-edilmeden-mumkun-degil-1106262477.html
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hakan fidan, katar, i̇ran, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
hakan fidan, katar, i̇ran, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.
Görüşmede, müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.