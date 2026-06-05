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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/anadolu-efes-seriye-tutundu-seri-4-maca-uzadi-1106296090.html
Anadolu Efes seriye tutundu: Seri 4. maça uzadı
Anadolu Efes seriye tutundu: Seri 4. maça uzadı
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 102-93 mağlup etti. Serideki ilk... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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fenerbahçe
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
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türkiye basketbol federasyonu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off üçüncü maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 102-93 yenerek seriyi 2-1’e taşıdı. Eşlemenin dördüncü maçı 7 Haziran Pazar günü oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/ibrahim-kutluayin-iddiasina-anadolu-efesin-yildizi-shane-larkinden-sert-tepki-acinasi-1103790384.html
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anadolu efes, fenerbahçe, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), avrupa basketbol şampiyonası, türkiye basketbol federasyonu
anadolu efes, fenerbahçe, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), avrupa basketbol şampiyonası, türkiye basketbol federasyonu

Anadolu Efes seriye tutundu: Seri 4. maça uzadı

22:57 05.06.2026 (güncellendi: 22:58 05.06.2026)
© AA / Fatma Nur ArslanAnadolu Efes ve Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA / Fatma Nur Arslan
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 102-93 mağlup etti. Serideki ilk galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, durumu 2-1'e getirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off üçüncü maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 102-93 yenerek seriyi 2-1’e taşıdı.
Eşlemenin dördüncü maçı 7 Haziran Pazar günü oynanacak.
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