İbrahim Kutluay’ın iddiasına Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin’den sert tepki: 'Acınası, kıskanç, hasetli'

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın Türkiye Kupası'nda Beşiktaş GAİN ile oynanan maçta Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin'in oynamak istemediği yönündeki iddialara yıldız basketbolcu Larkin sert tepki gösterdi. Yıllarca sakat oynadığını ve kendisini tehlikeye attığını söyleyen Larkin, "Gülünç, eğer benden hoşlanmıyorsan bunu söyle. Ama ameliyat gerektiren ve henüz tam iyileşmemiş bir sakatlığa dayanarak bir adamı eleştirmek, karakterini sorgulamak ve bunu hakaret etmek için bir fırsat olarak kullanmak acınası" ifadelerini kullandı. Çok aşağılık bir hareket Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Shane Larkin, "Ameliyat sonrası keskin ağrılar çekmeden sahaya bile çıkamayan sakat bir oyuncunun karakterine saldırmak çok aşağılık bir hareket. Eğer bir şeyi sorgulamak veya düşünmek istiyorsanız, bunu düşünün. Gerçeği göreceksiniz. Benim hakkımda konuşmak için ellerine geçen her fırsatı kullanıyorlar. Eğer içlerinden biri gerçekten gerçeği bilmek isteseydi ve vücudumun ne durumda olduğunu merak etseydi, gerçeği öğrenmek için kolayca sorabilirdi. Ama bunun yerine ismimi tıklanma ve ilgi çekmek için kullanmayı tercih ediyorlar. Bana sorarsanız biraz acınası bir durum. Gülünç." dedi. İsmimi tıklanma tuzağı için kullanmayı seven iki palyaçomuz var Yıllarca sakat sakat oynadığını ve vücudunu riske attığını söyleyen yıldız basketbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekte ne olup bittiğini bilmeden ileri geri konuşuyorlar. Eğer biri benim karakterimi ve yıllarca oynamak için neler çektiğimi gerçekten biliyorsa, o zaman beni gerçeklere göre yargılayabilir. İşte tam da bu yüzden kupa kadrosunda asla yer almamalıydım. Çünkü oynayacak kadar sağlıklı değilim ve takımın yanında olmaya çalışmam, oynamak istemiyormuşum gibi yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi ise ismimi tıklanma tuzağı (clickbait) ve ilgi için kullanmayı seven iki palyaçomuz var.Oğlu benim yerimde olsaydı ne yapardı?O adama sorun bakalım; eğer harika bir genç oyuncu olan oğlu benim yerimde olsaydı ne yapardı? Uzun vadeli sağlığını riske mi atardı? Yoksa tekrar oynamadan önce güvende olduğundan emin mi olurdu? Bahse girerim o zaman konu karakter meselesine gelmezdi.Aksini söyleyen herkes sadece biraz ilgi isteyen cahil biridir. Acınası, kıskanç, hasetli; hangi kelimeyi isterseniz seçin. Sakat birine saldırmak sadece üzücüb Özellikle eski bir sporcu olarak. Bir adam olarak ben bunu asla yapmazdım. Ve hepimiz aynı kumaştan yapılmadık. Gerçek şu ki; takım arkadaşlarıma olabildiğince yakın olmak ve elimden gelen her şekilde yardımcı olmak istedim. Bu, uzun vadeli sağlığımı riske atmadan sahaya çıkıp oynayamayacağım anlamına gelse bile. GERÇEK budur."Acınası ifadelerini kullandı TV 100'ün haberine göre hakkında olumsuz algı yaratılmak istendiğini dile getiren Larkin şu ifadelerle açıklamalarına devam etti: "Bir sporcu olarak, özellikle de eski bir sporcu olarak, gerçeği ve realiteyi konuşarak sporcuların neler yaşadığına dair fikir vermeleri gerektiğini düşünürsünüz. Görünüşe göre onların amacı her fırsatta hakkımda olumsuz bir algı yaratmak. İşler ne zaman kötü gitse en çok onların sesi çıkıyor. Gülünç, eğer benden hoşlanmıyorsan bunu söyle. Ama ameliyat gerektiren ve henüz tam iyileşmemiş bir sakatlığa dayanarak bir adamı eleştirmek, karakterini sorgulamak ve bunu hakaret etmek (talk shit) için bir fırsat olarak kullanmak... ACINASI.İnsanlar hakkında sadece kötü anlarında konuşanlar acınası ve kıskanç adamlardır. İyi oynadığımda, kulübüm veya ülkem için kazanmak adına yaptığım her şeyi yaptığımda hiçbir şey duymazsınız. Tam bir sessizlik. Hakkımda tek bir iyi kelime bile edilmez. Durumum hakkında asla gerçeğe dayalı konuşamazlar. Eğer bir aptalı takip ederseniz siz de palyaço olursunuz. Bırakın gerçek sizin realiteniz olsun, o zaman perde arkasında asıl neler yaşandığını göreceksiniz. Ve dürüst olmak gerekirse, eğer bunu hala sorguluyorsanız... siz de s... gidin.Bu, karakterime saldıran saygısız, yaşlı, trol ve acınası adamlara bir yanıttırAsla bu duruma düşürülmemeliydim ama çok "takım oyuncusu" olduğum için bunu yaptım. İsteğimin aksine yaptım çünkü medyanın bunu nasıl çarpıtacağını biliyordum. Ve işte buradayız.. Gerçek gerçektir. Benimle veya sağlık durumumu bilen çevremdeki hiç kimseyle konuşmamış iki adam. Tüm Fener taraftarlarına; benden size sadece sevgi ve saygı var. Bunun sizinle bir ilgisi yok. Kulübünüze olan tutkunuz takdire şayan, dünyanın en iyilerinden biri. Bu, sadece tıklanma için saçma sapan konuşan iki kişiye verilmiş bir yanıttır. Hepsi bu.Sakatlığı nedeniyle zor bir noktada olan bir sporcunun karakterine saldıranlara gelince; ben sadece bir sporcu olarak değil, bir adam olarak gerçeği bilmeden asla böyle bir şey yapmazdım. Bu kadar alçalan her bireyi sorgulamalısınız.Ben her zaman saygılı bir adam oldum. Ve bu hiçbir şekilde Fener ile ilgili bir cevap değildir. Fener'e bir rakip olarak saygı duyuyorum ve yıllar boyunca birçok büyük savaş verdik. Bu, karakterime saldıran saygısız, yaşlı, trol ve acınası adamlara bir yanıttır.”

