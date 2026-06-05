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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/adliye-personelinin-paylasimi-tepki-cekti-disiplin-sorusturmasi-baslatildi-1106293775.html
Adliye personelinin paylaşımı tepki çekti: Disiplin soruşturması başlatıldı
Adliye personelinin paylaşımı tepki çekti: Disiplin soruşturması başlatıldı
Sputnik Türkiye
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede görevli bir personelin sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T19:37+0300
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türki̇ye
gebze
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
memur
memur alımı
halk
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Gebze Adliyesi’nde görevli bir personel, halkın kendisine yönelttiği sorulardan duyduğu rahatsızlığı bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. Videoda personel, “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar” ifadelerini kullandı.Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımın sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını belirterek, personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/buyukcekmece-adliyesi-soygunu-bir-memur-tutuklandi-1101557974.html
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gebze, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, memur, memur alımı, halk
gebze, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, memur, memur alımı, halk

Adliye personelinin paylaşımı tepki çekti: Disiplin soruşturması başlatıldı

19:37 05.06.2026
© Fotoğraf : sosyal medyaAdliye memuru
Adliye memuru - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Fotoğraf : sosyal medya
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede görevli bir personelin sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.
Gebze Adliyesi’nde görevli bir personel, halkın kendisine yönelttiği sorulardan duyduğu rahatsızlığı bir video çekerek sosyal medyada paylaştı.
Videoda personel, “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar” ifadelerini kullandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımın sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını belirterek, personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.
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