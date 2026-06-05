https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/adliye-personelinin-paylasimi-tepki-cekti-disiplin-sorusturmasi-baslatildi-1106293775.html

Adliye personelinin paylaşımı tepki çekti: Disiplin soruşturması başlatıldı

Adliye personelinin paylaşımı tepki çekti: Disiplin soruşturması başlatıldı

Sputnik Türkiye

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede görevli bir personelin sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T19:37+0300

2026-06-05T19:37+0300

2026-06-05T19:37+0300

türki̇ye

gebze

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

memur

memur alımı

halk

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Gebze Adliyesi’nde görevli bir personel, halkın kendisine yönelttiği sorulardan duyduğu rahatsızlığı bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. Videoda personel, “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar” ifadelerini kullandı.Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımın sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını belirterek, personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/buyukcekmece-adliyesi-soygunu-bir-memur-tutuklandi-1101557974.html

türki̇ye

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gebze, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, memur, memur alımı, halk