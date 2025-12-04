Türkiye
Büyükçekmece Adliyesi soygunu: Bir memur tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi soygunu: Bir memur tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda yapılan soyguna ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kasalardan sorumlu memur K.D. 'zimmet' suçundan tutuklandı.
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kasalardan sorumlu memur K.D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, K.D’nin 'zimmet' suçundan tutuklanmasına hükmetti.
22:01 04.12.2025
© AA / Cumhuriyet Başsavcılığı
© AA / Cumhuriyet Başsavcılığı
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet bürosunda yapılan soyguna ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kasalardan sorumlu memur K.D. 'zimmet' suçundan tutuklandı.
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kasalardan sorumlu memur K.D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, K.D’nin 'zimmet' suçundan tutuklanmasına hükmetti.
