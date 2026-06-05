https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/adalet-bakanligi-900-sozlesmeli-icra-katibi-alacak-son-basvuru-22-haziranda-1106267426.html

Adalet Bakanlığı 900 sözleşmeli icra katibi alacak: Son başvuru 22 Haziran'da

Adalet Bakanlığı 900 sözleşmeli icra katibi alacak: Son başvuru 22 Haziran'da

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alımı gerçekleştirecek. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T02:09+0300

2026-06-05T02:09+0300

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adalet bakanlığı

adalet komisyonu

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Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 900 sözleşmeli icra katibi alınacak.Bu kapsamda uygulanacak sınavlara, lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.Başvurular, 7-22 Haziran'da son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.KPSS-2024'te alınan puanlar esas olmak kaydıyla;Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16-20 Temmuz'da sınav yapan komisyonların internet sitesinde yayımlanacak.Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecek. Adalet Komisyonlarınca oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/arakci-nihai-karar-iran-ve-umman-arasinda-verilecek-1106266277.html

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