https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/adalar-belediyesine-operasyon-24-imar-dosyasi-incelemeye-alindi-1106294579.html
Adalar Belediyesi'ne operasyon: 24 imar dosyası incelemeye alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon: 24 imar dosyası incelemeye alındı
Sputnik Türkiye
Adalar Belediyesi'ne Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon yapıldı. 24 imar dosyası incelemeye alındı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T20:31+0300
2026-06-05T20:31+0300
2026-06-05T20:58+0300
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adalar Belediyesi’ne yönelik bir operasyon düzenledi. Ruhsat ve imar işlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine belediye binasında arama yapan ekipler, kritik birimlerdeki evrakları inceledi. Soruşturma kapsamında 6’sı iş yerine ait toplam 24 imar dosyasına el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/chpli-kilis-belediye-baskani-hakan-bilecen-partisinden-istifa-etti-1106280661.html
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türkiye, mali, soruşturma, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
türkiye, mali, soruşturma, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
Adalar Belediyesi'ne operasyon: 24 imar dosyası incelemeye alındı
20:31 05.06.2026 (güncellendi: 20:58 05.06.2026)
Adalar Belediyesi'ne Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon yapıldı. 24 imar dosyası incelemeye alındı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adalar Belediyesi’ne yönelik bir operasyon düzenledi.
Ruhsat ve imar işlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine belediye binasında arama yapan ekipler, kritik birimlerdeki evrakları inceledi.
Soruşturma kapsamında 6’sı iş yerine ait toplam 24 imar dosyasına el konuldu.