https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/adalar-belediyesine-operasyon-24-imar-dosyasi-incelemeye-alindi-1106294579.html

Adalar Belediyesi'ne operasyon: 24 imar dosyası incelemeye alındı

Adalar Belediyesi'ne operasyon: 24 imar dosyası incelemeye alındı

Sputnik Türkiye

Adalar Belediyesi'ne Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon yapıldı. 24 imar dosyası incelemeye alındı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T20:31+0300

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adalar Belediyesi’ne yönelik bir operasyon düzenledi. Ruhsat ve imar işlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine belediye binasında arama yapan ekipler, kritik birimlerdeki evrakları inceledi. Soruşturma kapsamında 6’sı iş yerine ait toplam 24 imar dosyasına el konuldu.

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