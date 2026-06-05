CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti

"Kilis'e daha iyi hizmetlere odaklanabilmek, siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum. Kimde ne hakkım varsa helal olsun. Doğru olduğuna ve şehrime faydalı olacağı için bu kararı aldım. Bu kararı almamda başka da hiçbir sebep yoktur. Biz daha iyi hizmet vermek için bu yola giriyoruz. İnşallah doğru yol seçmişizdir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."