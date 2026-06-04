https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/zelenskiyden-putine-acik-mektup-ukrayna-savasi-bitirmeyi-teklif-ediyor-1106265134.html

Zelenskiy’den Putin’e açık mektup: Ukrayna savaşı bitirmeyi teklif ediyor

Zelenskiy’den Putin’e açık mektup: Ukrayna savaşı bitirmeyi teklif ediyor

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, yayınladığı açık mektupta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı ülkeler arasında doğrudan "ikili formatta" sonlandırma çağrısı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T22:07+0300

2026-06-04T22:07+0300

2026-06-04T22:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

açık mektup

vladimir putin

ukrayna

rusya

kiev

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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Vladimir Zelenskiy, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açık bir mektupla Rusya lideri Vladimir Putin'e seslendi. İki ülke arasında devam eden çatışmalara son verme çağrısı yapan Zelenskiy, mektubunda “Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor” ifadelerine yer verdi.Zelenskiy'nin bu sürpriz çıkışı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamaların hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.Rus lider, forum marjında gazetecilere yaptığı değerlendirmede barış müzakerelerine kapıyı kapatmamış; Kiev yönetiminin gerçekten istemesi halinde, Rusya’nın Ukrayna’da barış anlaşmasına imza atacak muhataplar bulabileceğini belirtmişti. Ancak Putin, Zelenskiy’in görev süresinin iki yıl önce dolduğunu hatırlatarak, Moskova'nın uluslararası anlaşmaları yalnızca “meşru temsilcilerle” imzalayacağının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/putin-donbass-kontrolu-ile-ukrayna-anlasmasi-celismiyor-cephede-her-yerde-rusya-ilerliyor-1106263937.html

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rusya

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vladimir zelenskiy, açık mektup, vladimir putin, ukrayna, rusya, kiev, st. petersburg ekonomi forumu (spief)