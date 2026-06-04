https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/zelenskiyden-putine-acik-mektup-ukrayna-savasi-bitirmeyi-teklif-ediyor-1106265134.html
Zelenskiy’den Putin’e açık mektup: Ukrayna savaşı bitirmeyi teklif ediyor
Zelenskiy’den Putin’e açık mektup: Ukrayna savaşı bitirmeyi teklif ediyor
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, yayınladığı açık mektupta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı ülkeler arasında doğrudan "ikili formatta" sonlandırma çağrısı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T22:07+0300
2026-06-04T22:07+0300
2026-06-04T22:07+0300
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rusya
kiev
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Vladimir Zelenskiy, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açık bir mektupla Rusya lideri Vladimir Putin'e seslendi. İki ülke arasında devam eden çatışmalara son verme çağrısı yapan Zelenskiy, mektubunda “Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor” ifadelerine yer verdi.Zelenskiy'nin bu sürpriz çıkışı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamaların hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.Rus lider, forum marjında gazetecilere yaptığı değerlendirmede barış müzakerelerine kapıyı kapatmamış; Kiev yönetiminin gerçekten istemesi halinde, Rusya’nın Ukrayna’da barış anlaşmasına imza atacak muhataplar bulabileceğini belirtmişti. Ancak Putin, Zelenskiy’in görev süresinin iki yıl önce dolduğunu hatırlatarak, Moskova'nın uluslararası anlaşmaları yalnızca “meşru temsilcilerle” imzalayacağının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/putin-donbass-kontrolu-ile-ukrayna-anlasmasi-celismiyor-cephede-her-yerde-rusya-ilerliyor-1106263937.html
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vladimir zelenskiy, açık mektup, vladimir putin, ukrayna, rusya, kiev, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
vladimir zelenskiy, açık mektup, vladimir putin, ukrayna, rusya, kiev, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
Zelenskiy’den Putin’e açık mektup: Ukrayna savaşı bitirmeyi teklif ediyor
Vladimir Zelenskiy, yayınladığı açık mektupta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı ülkeler arasında doğrudan "ikili formatta" sonlandırma çağrısı yaptı. Bu teklif, Putin'in "Masaya ancak meşru temsilcilerle otururuz" şartını koşmasının hemen ardından geldi.
Vladimir Zelenskiy, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açık bir mektupla Rusya lideri Vladimir Putin'e seslendi. İki ülke arasında devam eden çatışmalara son verme çağrısı yapan Zelenskiy, mektubunda “Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor” ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy'nin bu sürpriz çıkışı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamaların hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.
Rus lider, forum marjında gazetecilere yaptığı değerlendirmede barış müzakerelerine kapıyı kapatmamış; Kiev yönetiminin gerçekten istemesi halinde, Rusya’nın Ukrayna’da barış anlaşmasına imza atacak muhataplar bulabileceğini belirtmişti. Ancak Putin, Zelenskiy’in görev süresinin iki yıl önce dolduğunu hatırlatarak, Moskova'nın uluslararası anlaşmaları yalnızca “meşru temsilcilerle” imzalayacağının altını çizmişti.