https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/zaharova-buca-kievin-en-buyuk-yalan-haberi-haline-geldi-1106255199.html

Zaharova: Buça, Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldi

Zaharova: Buça, Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Buça'nın Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldiğini belirtti. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T15:19+0300

2026-06-04T15:19+0300

2026-06-04T15:19+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) yaptığı açıklamada, Buça'nın Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldiğini ifade etti.Zaharova, Starobelsk trajedisi ile ilgili Ukrayna tarafının açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek, Kiev'in Buça versiyonunu bir kez daha sorguladı.Batı’nın yıllardır Buça’yı anlatarak ‘kamuoyunu manipüle ettiğini’, ancak hayatını kaybedenlerin isimlerini, fotoğraflarını veya hikayelerini içeren hiçbir kanıt sunmadığını söyleyen Zaharova, "Buça hakkında size anlatılan her şey, baştan sona yalandır" diye konuştu.Sözcü, bu tür hikayelerin Ukrayna tarafından baskı uygulamak, para koparmak ve çatışmayı daha da tırmandırmak için kullanıldığını sözlerine ekledi.Zaharova, Rusya'nın Starobelsk’teki ‘her çocuk hakkında’ bilgi vermeye ve olanları inkar etmeye çalışanlara cevap vermeye hazır olduğunu vurguladı.Rus diplomat, “Bu çocukların hiç var olmadığını tekrar söylemeye cüret edenler bizden gereken cevabı alacak” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/nebenzya-starobelsk-saldirisi-alcakca-bir-teror-eylemi-1106092756.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), buça, kiev, ukrayna