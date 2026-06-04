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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/zaharova-buca-kievin-en-buyuk-yalan-haberi-haline-geldi-1106255199.html
Zaharova: Buça, Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldi
Zaharova: Buça, Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Buça'nın Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldiğini belirtti. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
buça
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) yaptığı açıklamada, Buça'nın Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldiğini ifade etti.Zaharova, Starobelsk trajedisi ile ilgili Ukrayna tarafının açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek, Kiev'in Buça versiyonunu bir kez daha sorguladı.Batı’nın yıllardır Buça’yı anlatarak ‘kamuoyunu manipüle ettiğini’, ancak hayatını kaybedenlerin isimlerini, fotoğraflarını veya hikayelerini içeren hiçbir kanıt sunmadığını söyleyen Zaharova, "Buça hakkında size anlatılan her şey, baştan sona yalandır" diye konuştu.Sözcü, bu tür hikayelerin Ukrayna tarafından baskı uygulamak, para koparmak ve çatışmayı daha da tırmandırmak için kullanıldığını sözlerine ekledi.Zaharova, Rusya'nın Starobelsk’teki ‘her çocuk hakkında’ bilgi vermeye ve olanları inkar etmeye çalışanlara cevap vermeye hazır olduğunu vurguladı.Rus diplomat, “Bu çocukların hiç var olmadığını tekrar söylemeye cüret edenler bizden gereken cevabı alacak” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/nebenzya-starobelsk-saldirisi-alcakca-bir-teror-eylemi-1106092756.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), buça, kiev, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), buça, kiev, ukrayna

Zaharova: Buça, Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldi

15:19 04.06.2026
© Sputnik / Александр ВильфRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Александр Вильф
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Buça'nın Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) yaptığı açıklamada, Buça'nın Kiev'in en büyük yalan haberi haline geldiğini ifade etti.
Zaharova, Starobelsk trajedisi ile ilgili Ukrayna tarafının açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek, Kiev'in Buça versiyonunu bir kez daha sorguladı.
Batı’nın yıllardır Buça’yı anlatarak ‘kamuoyunu manipüle ettiğini’, ancak hayatını kaybedenlerin isimlerini, fotoğraflarını veya hikayelerini içeren hiçbir kanıt sunmadığını söyleyen Zaharova, "Buça hakkında size anlatılan her şey, baştan sona yalandır" diye konuştu.
Sözcü, bu tür hikayelerin Ukrayna tarafından baskı uygulamak, para koparmak ve çatışmayı daha da tırmandırmak için kullanıldığını sözlerine ekledi.
Zaharova, Rusya'nın Starobelsk’teki ‘her çocuk hakkında’ bilgi vermeye ve olanları inkar etmeye çalışanlara cevap vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Rus diplomat, “Bu çocukların hiç var olmadığını tekrar söylemeye cüret edenler bizden gereken cevabı alacak” vurgusunu yaptı.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
DÜNYA
Nebenzya: Starobelsk saldırısı 'alçakca bir terör eylemi'
29 Mayıs, 00:00
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