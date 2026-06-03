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Tatil için gelmişti: Genç kadın kene yüzünden hayatını kaybetti
Tatil için gelmişti: Genç kadın kene yüzünden hayatını kaybetti
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İstanbul'dan tatil için Sivas'a giden genç kadın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirdi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Tatil için İstanbul'dan gelmiştiİstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun'a kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/uzmanindan-kene-uyarisi-yogun-yagisla-gecen-kis-mevsimi-kene-populasyonunu-artirabilir-1104523517.html
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i̇stanbul, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
i̇stanbul, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Tatil için gelmişti: Genç kadın kene yüzünden hayatını kaybetti

09:40 03.06.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA
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İstanbul'dan tatil için Sivas'a giden genç kadın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Tatil için İstanbul'dan gelmişti

İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun'a kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
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