https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/tatil-icin-gelmisti-genc-kadin-kene-yuzunden-hayatini-kaybetti-1106211600.html

Tatil için gelmişti: Genç kadın kene yüzünden hayatını kaybetti

Tatil için gelmişti: Genç kadın kene yüzünden hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'dan tatil için Sivas'a giden genç kadın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirdi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T09:40+0300

2026-06-03T09:40+0300

2026-06-03T09:40+0300

türki̇ye

i̇stanbul

sivas

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Tatil için İstanbul'dan gelmiştiİstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun'a kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/uzmanindan-kene-uyarisi-yogun-yagisla-gecen-kis-mevsimi-kene-populasyonunu-artirabilir-1104523517.html

türki̇ye

i̇stanbul

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)