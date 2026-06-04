https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/valilik-duyurdu-ankarada-6-gun-boyunca-etkinlikler-yasaklandi-1106264638.html

Valilik duyurdu: Ankara'da 6 gün boyunca etkinlikler yasaklandı

Valilik duyurdu: Ankara'da 6 gün boyunca etkinlikler yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz tarihleri arasında kent genelindeki kamuya açık etkinlikler durduruldu. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T20:47+0300

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valilik

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nato

nato üyeliği

nato liderler zirvesi

nato zirvesi

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Ankara Valiliği, kent genelinde kamuya açık bazı etkinliklerin 6 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenmesi planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinliklerin yapılmayacağı bildirildi.Karar kapsamında belirtilen tarihler arasında kamuya açık organizasyonlara izin verilmeyeceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/ankarada-memura-temmuzda-9-gun-nato-izni-1106077026.html

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ankara, türkiye, valilik, etkinlik, nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi, nato zirvesi