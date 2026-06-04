https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/valilik-duyurdu-ankarada-6-gun-boyunca-etkinlikler-yasaklandi-1106264638.html
Valilik duyurdu: Ankara'da 6 gün boyunca etkinlikler yasaklandı
Valilik duyurdu: Ankara'da 6 gün boyunca etkinlikler yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz tarihleri arasında kent genelindeki kamuya açık etkinlikler durduruldu. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T20:47+0300
2026-06-04T20:47+0300
2026-06-04T20:47+0300
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valilik
etkinlik
nato
nato üyeliği
nato liderler zirvesi
nato zirvesi
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Ankara Valiliği, kent genelinde kamuya açık bazı etkinliklerin 6 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenmesi planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinliklerin yapılmayacağı bildirildi.Karar kapsamında belirtilen tarihler arasında kamuya açık organizasyonlara izin verilmeyeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/ankarada-memura-temmuzda-9-gun-nato-izni-1106077026.html
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ankara, türkiye, valilik, etkinlik, nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
ankara, türkiye, valilik, etkinlik, nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
Valilik duyurdu: Ankara'da 6 gün boyunca etkinlikler yasaklandı
Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz tarihleri arasında kent genelindeki kamuya açık etkinlikler durduruldu.
Ankara Valiliği, kent genelinde kamuya açık bazı etkinliklerin 6 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenmesi planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinliklerin yapılmayacağı bildirildi.
Karar kapsamında belirtilen tarihler arasında kamuya açık organizasyonlara izin verilmeyeceği kaydedildi.