https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/ankarada-memura-temmuzda-9-gun-nato-izni-1106077026.html

Ankara'da memura temmuzda 9 gün NATO izni

Ankara'da memura temmuzda 9 gün NATO izni

Sputnik Türkiye

Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 9 ilçede görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli olacak. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T11:39+0300

2026-05-28T11:39+0300

2026-05-28T11:39+0300

türki̇ye

ankara

nato

nato liderler zirvesi

memur

idari izin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091354105_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4202a711d57d6325fc7a1ca35ef5a5cf.jpg

Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'nın 9 ilçesinde görev yapan kamu personelleri 6-12 Temmuz arasında idari izinli sayılacak. Memurlar fiilen 9 gün izinli olacak. Zirve haftası içinde Ankara’da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, kutlama ve benzeri etkinlikler de düzenlenemeyecek.Hangi ilçelerdeki memurlar idari izinli olacak?Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personeli 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayıldı. Memurlar fiilen 9 gün izinli olacak.Sınav, mezuniyet töreni gibi etkinlikler de yapılmayacakZirve haftası içinde Ankara’da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, kutlama ve benzeri etkinlikler de düzenlenemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/bayramda-calisanlar-dikkat-kurban-bayraminda-calisan-ne-kadar-mesai-ucreti-alacak-bayram-mesaisi-1105640840.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, nato, nato liderler zirvesi, memur, idari izin