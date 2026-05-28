İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Ankara'da memura temmuzda 9 gün NATO izni
Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 9 ilçede görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli olacak. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
11:39 28.05.2026
Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 9 ilçede görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli olacak.
Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'nın 9 ilçesinde görev yapan kamu personelleri 6-12 Temmuz arasında idari izinli sayılacak. Memurlar fiilen 9 gün izinli olacak. Zirve haftası içinde Ankara’da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, kutlama ve benzeri etkinlikler de düzenlenemeyecek.

Hangi ilçelerdeki memurlar idari izinli olacak?

Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personeli 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayıldı. Memurlar fiilen 9 gün izinli olacak.

Sınav, mezuniyet töreni gibi etkinlikler de yapılmayacak

Zirve haftası içinde Ankara’da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, kutlama ve benzeri etkinlikler de düzenlenemeyecek.
