https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/diyabet-ve-patates-iliskisi-kizartma-riski-yuzde-20-artiriyor-1106228446.html

Diyabet ve patates ilişkisi: Kızartma, riski yüzde 20 artırıyor

Diyabet ve patates ilişkisi: Kızartma, riski yüzde 20 artırıyor

Sputnik Türkiye

Yapılan yeni bir araştırmada patatesin değil, patates kızartmasının diyabet riskiyle bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. Araştırmaya göre haftada üç porsiyon... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T17:17+0300

2026-06-03T17:17+0300

2026-06-03T17:17+0300

sağlik

diyabet

tip 2 diyabet

patates

patates kızartması

patates püresi

araştırma

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Bilim insanları uzun yıllardır patates tüketimi ile diyabet arasındaki ilişkiyi araştırıyordu. Ancak The BMJ dergisinde yayımlanan yeni çalışma, riskin tüm patates türlerinden değil, özellikle patates kızartmasından kaynaklanabileceğini gösterdi.Araştırmada 200 binden fazla kişinin verileri incelenirken, farklı pişirme yöntemlerinin sağlık üzerindeki etkileri karşılaştırıldı.Patates kızartması diğerlerinden öne çıktıAraştırma sonuçlarına göre haftada üç porsiyon patates kızartması tüketen kişilerde tip 2 diyabet gelişme riski yüzde 20 daha yüksek bulundu.Buna karşılık aynı miktarda tüketilen haşlanmış, fırınlanmış veya püre haline getirilmiş patateslerin diyabet riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir artışla bağlantılı olmadığı bildirildi.Yaklaşık 40 yıllık takip sürecinde 22 bin 299 kişide tip 2 diyabet geliştiği kaydedildi.Tam tahıllar dikkat çektiAraştırmacılar, patates yerine hangi gıdaların tüketildiğini de değerlendirdi.Bulgulara göre haftada üç porsiyon patates yerine tam tahıl ürünleri tüketenlerde tip 2 diyabet görülme oranı yüzde 8 daha düşük çıktı.Patates kızartmasının tam tahıllarla değiştirilmesi durumunda ise riskte yüzde 19'luk düşüş gözlendi.Öte yandan patates yerine beyaz pirinç tüketilmesinin diyabet riskinde artışla bağlantılı olduğu belirtildi.Araştırmacılar uyardıÇalışmayı yürüten ekip, araştırmanın doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.Araştırmacılar, sonuçların patatesin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini gösterdiğini belirterek pişirme yöntemlerinin ve yerine tüketilen gıdaların sağlık üzerindeki etkilerde önemli rol oynadığını ifade etti.Araştırma ekibi, "Bulgularımız, patates tüketimi ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişkinin yerine hangi gıdanın tüketildiğine bağlı olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/agirlik-kaldirmak-omru-uzatir-mi-1106211421.html

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diyabet, tip 2 diyabet, patates, patates kızartması, patates püresi, araştırma