https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/turkiye-ile-rusya-arasinda-ticari-is-birligini-guclendirecek-yeni-adim-1106258238.html

Türkiye ile Rusya arasında ticari işbirliğini güçlendirecek yeni adım

Türkiye ile Rusya arasında ticari işbirliğini güçlendirecek yeni adım

Sputnik Türkiye

Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir işbirliği anlaşması bugün St. Petersburg’da imzalandı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T15:58+0300

2026-06-04T15:58+0300

2026-06-04T16:22+0300

dünya

rusya

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mutabakat

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Leningrad Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk iş dünyasını temsil eden ROST Rus Türk Ticaret Evi A.Ş. arasında imzalanan İşbirliği Memorandumu, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının artırılması ve iş çevreleri arasındaki doğrudan temasların güçlendirilmesini hedefliyor.Memorandum kapsamında taraflar, karşılıklı ticaret heyetlerinin düzenlenmesi, iş forumları ve sektörel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, yatırım ve sanayi alanlarında yeni işbirliklerinin teşvik edilmesi, girişimciler ve şirketler arasında doğrudan iletişim kanallarının oluşturulması yönünde ortak çalışmalar yürütme konusunda mutabakata vardı.İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan ROST Rus Türk Ticaret Evi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler, finansal kısıtlamalar ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin zaman zaman zorluklarla karşılaştığını belirterek, iş dünyasının tüm bu engellere rağmen iş birliğini sürdürme iradesini koruduğunu ifade etti.Kurtuluş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Taraflar ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere iş dünyasının farklı temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak projelerin geliştirilmesi, ortak organizasyonların düzenlenmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması konusunda iş birliğini güçlendirme kararı aldı.Leningrad Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri de Türkiye’nin Rusya’nın en önemli ekonomik ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, imzalanan memorandumun iki ülke iş çevreleri arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.İmzalanan anlaşmanın, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine, yeni yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ve iki ülke iş dünyası arasındaki temasların artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/turkiye-rusya-iliskisi-ikili-ticaret-ilk-dokuz-ayda-36-milyar-dolari-asti-1101094616.html

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