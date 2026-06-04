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Trump'tan İran tasarısına sert tepki: 'Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar?'
Trump'tan İran tasarısına sert tepki: 'Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar?'
Sputnik Türkiye
Trump, ABD Temsilciler Meclisinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi. Detaylar haberde...
2026-06-04T15:11+0300
2026-06-04T15:11+0300
2026-06-04T15:11+0300
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Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören "savaş yetkileri" tasarısının Temsilciler Meclisinde kabul edilmesini "anlamsız bir oylama" olarak niteledi.Oylamada "4 kötü Cumhuriyetçi ve tüm Demokratların" İran ile "son müzakerelerin sürdürüldüğü aşamada" savaş yetkilerini sınırlandırmak için oy kullandığına dikkati çeken Trump, "Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar" ifadesini kullandı.Trump, şunları kaydetti:Tasarı neler içeriyor? ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını dün kabul etmişti.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyu kullanılmıştı.4 Cumhuriyetçi üyenin Demokratlarla "evet" oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisinde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut ifadesi olarak değerlendirilmişti.Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullanmıştı.Veto bekleniyorABD Senatosunda gündeme gelen benzer bir savaş yetkileri tasarısı da nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine alınması yönündeki oylamadan geçmişti.Söz konusu tasarının Senatodan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek ancak Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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donald trump, abd, i̇ran, temsilciler meclisi, haberler
Trump'tan İran tasarısına sert tepki: 'Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar?'
Trump, ABD Temsilciler Meclisinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören "savaş yetkileri" tasarısının Temsilciler Meclisinde kabul edilmesini "anlamsız bir oylama" olarak niteledi.
Oylamada "4 kötü Cumhuriyetçi ve tüm Demokratların" İran ile "son müzakerelerin sürdürüldüğü aşamada" savaş yetkilerini sınırlandırmak için oy kullandığına dikkati çeken Trump, "Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar" ifadesini kullandı.
Demokratlar 'Trump Delilik Sendromundan' besleniyor. Ülkemizin başarısız olmasını, bana birçok zaferden birini daha kazandırmaktan daha çok tercih ediyorlar. 4 Cumhuriyetçi ise bambaşka bir hikaye. Onlar gösteriş meraklısı! Kendilerinden utanmalılar.
ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını dün kabul etmişti.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyu kullanılmıştı.
4 Cumhuriyetçi üyenin Demokratlarla "evet" oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisinde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut ifadesi olarak değerlendirilmişti.
Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullanmıştı.
ABD Senatosunda gündeme gelen benzer bir savaş yetkileri tasarısı da nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine alınması yönündeki oylamadan geçmişti.
Söz konusu tasarının Senatodan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek ancak Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.