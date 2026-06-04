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Ortak açıklama yayımlandı: İsrail ve Lübnan anlaştı, 22 Haziran haftasında görüşme gerçekleştirilecek
Ortak açıklama yayımlandı: İsrail ve Lübnan anlaştı, 22 Haziran haftasında görüşme gerçekleştirilecek
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ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yürütülen görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan, ateşkesin uygulanmasına yönelik adımlar konusunda uzlaşmaya vardığı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T03:11+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamaya göre, İsrail ve Lübnan, ABD'nin arabuluculuğuyla Washington'da yapılan son müzakerelerde ateşkesi uygulama konusunda anlaştıYayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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abd, i̇srail, lübnan, hizbullah
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Ortak açıklama yayımlandı: İsrail ve Lübnan anlaştı, 22 Haziran haftasında görüşme gerçekleştirilecek

03:11 04.06.2026
© AALübnan - İsrail
Lübnan - İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA
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ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yürütülen görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan, ateşkesin uygulanmasına yönelik adımlar konusunda uzlaşmaya vardığı bildirildi. Kapsamlı anlaşma amacıyla 22 Haziran haftasında görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamaya göre, İsrail ve Lübnan, ABD'nin arabuluculuğuyla Washington'da yapılan son müzakerelerde ateşkesi uygulama konusunda anlaştı
Yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda anlaştı. Ateşkes, Hizbullah'ın ateşkes ilan etmesine ve Güney Litani Bölgesi'ndeki tüm Hizbullah militanlarının tahliyesine bağlıdır.

İki taraf, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin tüm devlet dışı aktörleri dışlayarak bölgenin münhasır kontrolünü ele geçireceği pilot bölgelerin oluşturulmasını hızla ilerletme konusunda anlaştı.

İki taraf, kapsamlı bir anlaşmaya varmak amacıyla 22 Haziran haftasında siyasi ve güvenlik konularında görüşmelere yeniden başlama konusunda anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri, bu süreçte taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya devam etmeyi kabul etti.
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