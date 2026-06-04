Ortak açıklama yayımlandı: İsrail ve Lübnan anlaştı, 22 Haziran haftasında görüşme gerçekleştirilecek

ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda anlaştı. Ateşkes, Hizbullah'ın ateşkes ilan etmesine ve Güney Litani Bölgesi'ndeki tüm Hizbullah militanlarının tahliyesine bağlıdır.



İki taraf, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin tüm devlet dışı aktörleri dışlayarak bölgenin münhasır kontrolünü ele geçireceği pilot bölgelerin oluşturulmasını hızla ilerletme konusunda anlaştı.



İki taraf, kapsamlı bir anlaşmaya varmak amacıyla 22 Haziran haftasında siyasi ve güvenlik konularında görüşmelere yeniden başlama konusunda anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri, bu süreçte taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya devam etmeyi kabul etti.