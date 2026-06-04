https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/trumptan-beyaz-sarayda-gazeteciye-skandal-sozler-gozlerinde-nefret-var-genc-ve-guzel-bir-kadin-ama-1106248901.html

Trump'tan Beyaz Saray'da gazeteciye skandal sözler: Gözlerinde nefret var, genç ve güzel bir kadın ama asla gülümsemiyor

Trump'tan Beyaz Saray'da gazeteciye skandal sözler: Gözlerinde nefret var, genç ve güzel bir kadın ama asla gülümsemiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında CNN muhabiri Kaitlan Collins’e yönelik kişisel bir saldırıda bulundu. Trump, silahlanma... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T12:39+0300

2026-06-04T12:39+0300

2026-06-04T12:39+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen resmi basın toplantısı sırasında CNN muhabiri Kaitlan Collins'i doğrudan hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 1,776 milyar dolarlık silahlanma karşıtı fon iptaliyle ilgili soru sorulması üzerine bir anda CNN kanalını hedef aldı. Yayıncı kuruluşu "yozlaşmış ve sahtekar" olarak nitelendiren Trump, ardından tepkisini salonda bulunan Collins’e yöneltti."Genç ve güzel bir kadın ama asla gülümsemiyor"Muhabiri işaret ederek kişisel eleştirilerde bulunan Donald Trump, "Şurada duran muhabir hiç gülümsemiyor. Genç ve güzel bir kadın ama yüzünde bir gülümseme bile görmedim. Orada nefret dolu gözlerle durduğunu gördüm" ifadelerini kullandı. Trump, gazetecinin ABD'ye karşı nefret duyduğunu iddia ederek, bu durumun ülkenin güçlü bir orduya sahip olmasından ve vergileri düşürmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Collins’in geçmişte Alabama’da yaşayan bir muhafazakar olduğunu hatırlatan Trump'a, başarılı gazeteci "Ben hala Alabama'lıyım" diyerek net bir yanıt verdi.CNN’den muhabirine tam destek gecikmediYaşanan gerilimin ardından CNN sözcüsü, New York Post’a özel bir açıklama yaparak Kaitlan Collins’e tam destek verdi. Yapılan açıklamada, Collins'in her gün Beyaz Saray'dan ve sahadan büyük bir azimle haber yapan olağanüstü bir gazeteci olduğu vurgulandı. Dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin onun haberciliğine güvendiği belirtilerek, Trump'ın cinsiyetçi ve kişisel saldırılarına karşı duruş sergiledi.Trump'ın gazetecilerle i̇lk gerilimi değilDonald Trump'ın basın mensuplarına yönelik tepkileri ilk kez yaşanmıyor. Geçtiğimiz aylarda yine Collins'e yönelik "Bir gün onu gülümserken göreceğim" ifadesini kullanan Trump, daha önce de benzer skandallarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz Kasım ayında, cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkında soru sormak isteyen bir Bloomberg muhabiri de Trump'ın gazabına uğramış; ABD Başkanı kadın muhabire parmak sallayarak "Sessiz ol, domuzcuk!" şeklinde hakaret içerikli bir tepki göstermişti.

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