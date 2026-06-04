https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tobb-nefes-kredisi-yeniden-basliyor-kimler-yararlanabilecek-kredinin-sartlari-neler-kac-lira-kredi-1106244023.html

Nefes Kredisi yeniden başlıyor: Kimler yararlanabilecek? Kredinin şartları neler? Kaç lira kredi verilecek?

Nefes Kredisi yeniden başlıyor: Kimler yararlanabilecek? Kredinin şartları neler? Kaç lira kredi verilecek?

Sputnik Türkiye

TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak. Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T10:50+0300

2026-06-04T10:50+0300

2026-06-04T10:54+0300

ekonomi̇

kobi̇

kredi garanti fonu (kgf)

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

nefes kredisi

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi, 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak. Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğiyle KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan krediler krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak.Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir?KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.İşletmeler, başvurularını Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası şubelerine yapabilecek.Ne kadar kredi kullanılabilir?Bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak.Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar lira kullanıma açılacak. Bu yıl içinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntı finansmana erişimKOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının krediye erişimi zorlaştırdığına dikkati çekerek şunları söyledi: "Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar liraya ulaştı. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar lira tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor."

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kobi̇, kredi garanti fonu (kgf), türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), nefes kredisi