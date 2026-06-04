https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/trumpin-eski-danismani-gizli-bilgileri-saklama-ve-paylasma-sucunu-kabul-edecek-1106265246.html

'Trump'ın eski danışmanı 'gizli bilgileri saklama ve paylaşma' suçunu kabul edecek'

'Trump'ın eski danışmanı 'gizli bilgileri saklama ve paylaşma' suçunu kabul edecek'

Sputnik Türkiye

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, 'gizli bilgileri saklama ve paylaşma' suçunu kabul edeceği bildirildi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T22:36+0300

2026-06-04T22:36+0300

2026-06-04T22:36+0300

dünya

abd

john bolton

donald trump

bolton

abd

adalet bakanlığı

fbi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104227/98/1042279859_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_416cc76a23a8a83c6f6ffd698872af6e.jpg

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde görev başındayken edindiği gizli bilgileri saklama ve paylaşma suçlarını kabul etmesinin beklendiği bildirildi.ABD medyası, Bolton'ın yöneltilen suçlamaları kabul etmesinin sebebi olarak hapis cezasından kurtulmak ve cezanın para cesası olarak uygulanmasını sağlamak olduğunu yazdı. Bolton ve ABD Adalet Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya göre Bolton, hapse girmeyecek ancak 2.25 milyon dolarlık para cezasını ödeyecek.Söz konusu anlaşma ile Bolton yalnızca Ekim ayında açılan ve hükümetteki kariyerine ilişkin 2020 tarihli anı kitabını yazmasına yardımcı olan günlük notları aracılığıyla gizli bilgileri aile üyeleriyle paylaştığı iddiasını içeren ceza davasını sona erdirecek.Kaynaklar, nihai kararın yargıca ait olduğunu ve 26 Haziran'da görülecek duruşmada kararın verilmesini beklediklerini ifade etti.Neler olmuştu?Trump'ın birinci döneminde görev başında olan Bolton'ın İran, Kuzey Kore ve Afganistan konularındaki yaklaşım tarzı Trump ile ters düşmesine sebebiyet vermiş, görevinden ayrıldıktan sonra Trump aleyhinde açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Trump da birçok açıklamasında Bolton'ı hedef almıştı.Trump'ın hedef aldığı noktalardan biri de Bolton'ın 2020'de yazdığı anı kitabı olmuş, kitabın 'gizli bilgiler' içerdiğini öne sürmüştü. Federal savcıların Trump'ın bu sözlerine hak vermesi ile FBI, Bolton'ın e-posta hesabının bir siber saldırıyla ele geçirmiş ve Bolton'ın eşi ve kızıyla paylaştığı iddia edilen kişisel notlarını tespit etmişti.Bolton, Ekim 2025'te, gizli bilgileri usulsüz kullanmaktan 18 ayrı suçlamayla suçlanmış, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edilmişti.Bolton, suçunu kabul anlaşmasının kamuoyuna açıklanmasından önce, ulusal savunmaya ilişkin bilgileri muhafaza etmekle ilgili 10 suçlama ve bu bilgileri iletmekle ilgili 8 suçlamayla karşı karşıyaydı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/putin-donbass-kontrolu-ile-ukrayna-anlasmasi-celismiyor-cephede-her-yerde-rusya-ilerliyor-1106263937.html

bolton

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, john bolton, donald trump, bolton, abd, adalet bakanlığı, fbi