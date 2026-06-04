https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/trump-kadin-sporlarinda-erkekler-yer-almamali-1106264776.html
Trump: Kadın sporlarında erkekler yer almamalı
Trump: Kadın sporlarında erkekler yer almamalı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Amerika’yı Kurtarma Yasası' başlığıyla bir dizi öneri sıraladı. Trump, kadın sporlarında... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T21:12+0300
2026-06-04T21:12+0300
2026-06-04T21:12+0300
dünya
donald trump
abd
spor
erkek
cinsiyet
cinsiyet tartışması
cinsiyet değiştirme
cinsiyet değişikliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105289225_0:8:745:427_1920x0_80_0_0_a0aa36b4457d0b1bf6299c927507e085.png
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Paylaşımda, 'Amerika’yı Kurtarma Yasası' başlığıyla bir dizi öneri sunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abd-baskani-trump-iranla-anlasma-bu-hafta-sonu-olabilir-1106236366.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105289225_46:0:706:495_1920x0_80_0_0_96a175dd1dfa8a1aa3a19a701981f21e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, spor, erkek, cinsiyet, cinsiyet tartışması, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği
donald trump, abd, spor, erkek, cinsiyet, cinsiyet tartışması, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği
Trump: Kadın sporlarında erkekler yer almamalı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Amerika’yı Kurtarma Yasası' başlığıyla bir dizi öneri sıraladı. Trump, kadın sporlarında erkeklerin yer almaması gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, 'Amerika’yı Kurtarma Yasası' başlığıyla bir dizi öneri sunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Amerika'yı kurtarma yasası! Tüm seçmenler fotoğraflı kimlik göstermek zorunda olmalı. Tüm seçmenler vatandaşlık kanıtı sunmalı. Posta yoluyla oy kullanımı olmamalı (hastalık, engellilik, askerlik görevi veya seyahat durumları hariç). Kadın sporlarında erkekler yer almamalı. Çocuklar için cinsiyet geçişine yönelik cerrahi müdahaleler yapılmamalı.