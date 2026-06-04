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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/trump-kadin-sporlarinda-erkekler-yer-almamali-1106264776.html
Trump: Kadın sporlarında erkekler yer almamalı
Trump: Kadın sporlarında erkekler yer almamalı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Amerika’yı Kurtarma Yasası' başlığıyla bir dizi öneri sıraladı. Trump, kadın sporlarında... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T21:12+0300
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dünya
donald trump
abd
spor
erkek
cinsiyet
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cinsiyet değiştirme
cinsiyet değişikliği
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Paylaşımda, 'Amerika’yı Kurtarma Yasası' başlığıyla bir dizi öneri sunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
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donald trump, abd, spor, erkek, cinsiyet, cinsiyet tartışması, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği
donald trump, abd, spor, erkek, cinsiyet, cinsiyet tartışması, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği

Trump: Kadın sporlarında erkekler yer almamalı

21:12 04.06.2026
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Amerika’yı Kurtarma Yasası' başlığıyla bir dizi öneri sıraladı. Trump, kadın sporlarında erkeklerin yer almaması gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, 'Amerika’yı Kurtarma Yasası' başlığıyla bir dizi öneri sunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Amerika'yı kurtarma yasası! Tüm seçmenler fotoğraflı kimlik göstermek zorunda olmalı. Tüm seçmenler vatandaşlık kanıtı sunmalı. Posta yoluyla oy kullanımı olmamalı (hastalık, engellilik, askerlik görevi veya seyahat durumları hariç). Kadın sporlarında erkekler yer almamalı. Çocuklar için cinsiyet geçişine yönelik cerrahi müdahaleler yapılmamalı.
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