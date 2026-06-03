https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abd-baskani-trump-iranla-anlasma-bu-hafta-sonu-olabilir-1106236366.html
ABD Başkanı Trump: İran'la anlaşma bu hafta sonu olabilir
ABD Başkanı Trump: İran'la anlaşma bu hafta sonu olabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la yürütülen müzakerelerin hafta sonu sonuca ulaşabileceğini söyledi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T23:36+0300
2026-06-03T23:36+0300
2026-06-03T23:46+0300
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Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.İran'la görüşmeler hakkında Trump, "Müzakereler oldukça iyi gidiyor. Gerçekleşmeyebilir, ancak gerçekleşirse bu hafta sonu olabilir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-ankaradaki-nato-zirvesine-katilacak--1106234569.html
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abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi
abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi
ABD Başkanı Trump: İran'la anlaşma bu hafta sonu olabilir
23:36 03.06.2026 (güncellendi: 23:46 03.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la yürütülen müzakerelerin hafta sonu sonuca ulaşabileceğini söyledi.
Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran'la görüşmeler hakkında Trump, "Müzakereler oldukça iyi gidiyor. Gerçekleşmeyebilir, ancak gerçekleşirse bu hafta sonu olabilir" ifadelerini kullandı.