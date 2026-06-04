https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/super-el-nino-alarmi-sicaklik-rekorlari-ve-asiri-hava-olaylari-bekleniyor-1106246092.html
Süper El Nino alarmı: Sıcaklık rekorları ve aşırı hava olayları bekleniyor
Süper El Nino alarmı: Sıcaklık rekorları ve aşırı hava olayları bekleniyor
Sputnik Türkiye
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre, El Nino hava olayının 2026 yazında etkili olma ihtimali yüzde 80'e ulaştı. İTÜ'den Prof. Dr. Yurdanur Ünal, iklim... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T11:37+0300
2026-06-04T11:37+0300
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Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren Süper El Nino görülme ihtimalinin arttığı değerlendiriliyor.Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkları artırma potansiyeline sahip El Nino olayının Haziran-Ağustos 2026 döneminde gerçekleşme olasılığını yüzde 80 olarak açıkladı. Bu etkinin en az kasım ayına kadar sürme ihtimalinin ise yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu tahmin ediliyor.Öte yandan Columbia Üniversitesi, mayıs-temmuz döneminde El Nino koşullarının görülme olasılığını yüzde 98 olarak duyurdu.El Nino nedir ve nasıl oluşur?İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Ünal, El Nino'nun tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal seviyelerin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olduğunu belirtti.Ünal, normal şartlarda sıcak yüzey sularını batıya taşıyan alize rüzgarlarının zayıflamasıyla birlikte sıcak suların doğuya yayıldığını ve Pasifik'teki sıcaklık dengesinin değiştiğini ifade etti.Aşırı hava olaylarının riski artıyorEl Nino'nun yalnızca okyanus sıcaklıklarını etkilemediğini vurgulayan Ünal, bu olayın küresel atmosfer dolaşımını da değiştirerek dünyanın farklı bölgelerinde aşırı hava olaylarını tetikleyebildiğini söyledi.Ünal, "Kuraklık, aşırı yağış, sel ve sıcak hava dalgaları gibi olayların görülme olasılığını artırıyor. Daha sıcak atmosfer daha fazla su buharı taşıdığı için bu tür anomaliler daha belirgin hale gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.El Nino'nun şiddetine göre sınıflandırıldığını belirten Ünal, deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin 2 derece ve üzerine çıktığı dönemlerin "çok kuvvetli El Nino" ya da "Süper El Nino" olarak adlandırıldığını söyledi.1982-1983, 1997-1998 ve 2015-2016 dönemlerinin bu kategoriye girdiğini hatırlatan Ünal, şu ifadeleri kullandı:"Zaten sera gazı kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle dünya her yıl biraz daha ısınıyor. Bunun üzerine güçlü bir El Nino eklendiğinde iklim sistemi adeta doping almış gibi oluyor ve sıcaklık rekorları arka arkaya gelebiliyor."Etkisi gelecek kışa kadar sürebilirABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Mayıs 2026 değerlendirmelerine göre El Nino'nun gelecek kış boyunca devam etme olasılığı yüzde 96 seviyesinde bulunuyor.Uzmanlar, El Nino'nun küresel sıcaklıklar üzerindeki en belirgin etkisinin genellikle geliştiği yıldan sonraki dönemde ortaya çıktığına dikkat çekiyor.Sıcaklık rekorlarının asıl nedeni küresel ısınmaSon yıllarda yaşanan sıcaklık rekorlarının yalnızca El Nino ile açıklanamayacağını vurgulayan Ünal, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisinin giderek güçlendiğini belirtti.Ünal, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2015-2025 dönemindeki 10 yılın ölçüm tarihinin en sıcak 10 yılı olduğunu açıkladığını hatırlatarak, sıcaklık rekorlarının temel belirleyicisinin sera gazı kaynaklı küresel iklim değişikliği olduğunu ifade etti.Türkiye i̇çin ne anlama geliyor?Prof. Dr. Yurdanur Ünal'a göre, El Nino ile Türkiye iklimi arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki bulunmuyor.Türkiye'deki sıcaklık ve yağış değişimlerinde Kuzey Atlantik Salınımı ve bölgesel atmosferik süreçlerin daha belirleyici olduğunu belirten Ünal, El Nino'nun Türkiye'yi dolaylı olarak etkileyebileceğini ancak bu etkinin zayıf kaldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/prof-dr-sener-usumezsoydan-denizli-uyarisi-65-buyuklugune-dogru-giden-bir-deprem-riski-var-1106245175.html
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Süper El Nino alarmı: Sıcaklık rekorları ve aşırı hava olayları bekleniyor
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre, El Nino hava olayının 2026 yazında etkili olma ihtimali yüzde 80'e ulaştı. İTÜ'den Prof. Dr. Yurdanur Ünal, iklim sisteminin güçlü bir El Nino ile "adeta doping almış gibi" davranabileceğini belirtirken, Türkiye üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki beklentisinin bulunmadığını ifade etti.
Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren Süper El Nino görülme ihtimalinin arttığı değerlendiriliyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkları artırma potansiyeline sahip El Nino olayının Haziran-Ağustos 2026 döneminde gerçekleşme olasılığını yüzde 80 olarak açıkladı. Bu etkinin en az kasım ayına kadar sürme ihtimalinin ise yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan Columbia Üniversitesi, mayıs-temmuz döneminde El Nino koşullarının görülme olasılığını yüzde 98 olarak duyurdu.
El Nino nedir ve nasıl oluşur?
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Ünal, El Nino'nun tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal seviyelerin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olduğunu belirtti.
Ünal, normal şartlarda sıcak yüzey sularını batıya taşıyan alize rüzgarlarının zayıflamasıyla birlikte sıcak suların doğuya yayıldığını ve Pasifik'teki sıcaklık dengesinin değiştiğini ifade etti.
Aşırı hava olaylarının riski artıyor
El Nino'nun yalnızca okyanus sıcaklıklarını etkilemediğini vurgulayan Ünal, bu olayın küresel atmosfer dolaşımını da değiştirerek dünyanın farklı bölgelerinde aşırı hava olaylarını tetikleyebildiğini söyledi.
Ünal, "Kuraklık, aşırı yağış, sel ve sıcak hava dalgaları gibi olayların görülme olasılığını artırıyor. Daha sıcak atmosfer daha fazla su buharı taşıdığı için bu tür anomaliler daha belirgin hale gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
El Nino'nun şiddetine göre sınıflandırıldığını belirten Ünal, deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin 2 derece ve üzerine çıktığı dönemlerin "çok kuvvetli El Nino" ya da "Süper El Nino" olarak adlandırıldığını söyledi.
1982-1983, 1997-1998 ve 2015-2016 dönemlerinin bu kategoriye girdiğini hatırlatan Ünal, şu ifadeleri kullandı:
"Zaten sera gazı kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle dünya her yıl biraz daha ısınıyor. Bunun üzerine güçlü bir El Nino eklendiğinde iklim sistemi adeta doping almış gibi oluyor ve sıcaklık rekorları arka arkaya gelebiliyor."
Etkisi gelecek kışa kadar sürebilir
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Mayıs 2026 değerlendirmelerine göre El Nino'nun gelecek kış boyunca devam etme olasılığı yüzde 96 seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, El Nino'nun küresel sıcaklıklar üzerindeki en belirgin etkisinin genellikle geliştiği yıldan sonraki dönemde ortaya çıktığına dikkat çekiyor.
Sıcaklık rekorlarının asıl nedeni küresel ısınma
Son yıllarda yaşanan sıcaklık rekorlarının yalnızca El Nino ile açıklanamayacağını vurgulayan Ünal, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisinin giderek güçlendiğini belirtti.
Ünal, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2015-2025 dönemindeki 10 yılın ölçüm tarihinin en sıcak 10 yılı olduğunu açıkladığını hatırlatarak, sıcaklık rekorlarının temel belirleyicisinin sera gazı kaynaklı küresel iklim değişikliği olduğunu ifade etti.
Türkiye i̇çin ne anlama geliyor?
Prof. Dr. Yurdanur Ünal'a göre, El Nino ile Türkiye iklimi arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki bulunmuyor.
Türkiye'deki sıcaklık ve yağış değişimlerinde Kuzey Atlantik Salınımı ve bölgesel atmosferik süreçlerin daha belirleyici olduğunu belirten Ünal, El Nino'nun Türkiye'yi dolaylı olarak etkileyebileceğini ancak bu etkinin zayıf kaldığını söyledi.